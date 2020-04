Otro día sin casos nuevos Locales 30 de abril de 2020 Redacción Por Así lo informó anoche el ministerio de Salud en el parte epidemiológico. Hubo uno solo en los últimos 4 días, con lo cual el total de casos se mantiene en 243. En Rafaela se registaron otras dos altas de pacientes infectados y ya son 13 los ciudadanos recuperados.

Desde el gobierno provincial, en el parte epidemiológico nocturno, se informó ayer que no hubo casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas en el territorio santafesino. Así, los casos se mantienen en 243 y de esta manera en cuatro días hubo un solo caso (el de este martes en Fray Luis Beltrán). Carolina Cudós, directora provincial de Epidemiología, agregó que “tenemos en estudio 153, y 4230 descartados, 141 altas epidemiológicas – es decir, ya no contagian más - , que representan el 50% del total de los contagios; dos pacientes en terapia, uno en Rafaela y otro en Rosario, y, el resto, en sala común”, detalló. En este sentido, en las últimas horas se registraron otros dos altas de pacientes rafaelinos, con lo cual ya son 13 las ciudadanos recuperados, recordando que nuestra ciudad registra 21 casos positivos de COVID-19 y 5 en estudio, Rosario tiene 109 y Santa Fe 37 entre las ciudades con más infectados, siendo 2 los fallecidos hasta el momento (uno en Rosario y otro en Rafaela).

Por otro lado, el secretario provincial de Turismo, Alejandro Grandinetti, explicó que a partir del Decreto 363/20, la provincia ha dispuesto nuevas excepciones al aislamiento social. Dentro de las actividades que se han exceptuado están las obras privadas, con hasta cinco trabajadores, en viviendas o locales vacíos; cobranzas domiciliarias, talleres mecánicos, lavaderos, mantenimiento de integral de vehículos con turnos previos y hasta tres operarios; y el comercio minorista en localidades de hasta cinco mil habitantes. En este sentido, el funcionario aclaró que “quedan excluidos de estas excepciones gran Rosario, gran Santa Fe y Rafaela y sus localidades colindantes Lehmann, Bella Italia, Susana y Presidente Roca”. Finalmente, agradeció la visita del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, quien recorrió obras junto al Gobernador.



EN EL PAIS

En tanto, 7 personas murieron y 158 fueron diagnosticadas con coronavirus en la jornada de este miércoles en Argentina, con lo que ascienden a 214 las víctimas fatales y a 4.285 los infectados desde el inicio de la pandemia en el territorio nacional de acuerdo a lo suministrado por el Ministerio de Salud de la Nación.



AMRA SUSPENDIO EL PARO

Los médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud pertenecientes al gremio Amra habían declarado un paro para este jueves, viernes y sábado reclamando que el estímulo de 5000 pesos anunciado por el gobierno provincial para los trabajadores de este ámbito alcance también a aquellos que están en la atención primaria. Luego que este miércoles el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, desde el gremio hicieron saber que "nuestro Sindicato, respetuoso de la ley, acatará la misma y por lo tanto no se concretará el paro de 72 hs para los días 30 de abril, 01 y 02 de mayo". Es decir, que queda sin efecto la medida de fuerza anunciada. Sin embargo, también remarcaron que el reclamo continúa vigente. "AMRA insistirá con su reclamo en la mesa negociadora prevista en la Conciliación Obligatoria", indicaron.