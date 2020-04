Solá: "La Argentina no va a abandonar el Mercosur" Nacionales 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El canciller Felipe Solá afirmó anoche que "la Argentina no abandona el Mercosur ni se levantó de ninguna mesa" y adelantó que mañana habrá una reunión con los países miembro para seguir hablando sobre la "aceleración" de convenios comerciales.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores y las inquietudes presentadas por senadores de la oposición, Solá sostuvo se refirió a la polémica por la postura que adoptó el Gobierno frente a las negociaciones sobre convenios comerciales con Corea del Sur, Singapur, Líbano y Canadá, entre otros países que llevan Brasil, Paraguay y Uruguay.

"La Argentina no abandona el Mercosur, no se levantó de ninguna mesa. Mañana hay una mesa de los mismos que estaban el viernes, pedida por Paraguay, para seguir conversando y viendo qué forma jurídica e institucional quieren tener para acelerar" los convenios comerciales, adelantó Solá.