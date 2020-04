Los que vienen y se van Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por ROSARIO CENTRAL

El fin de temporada anticipada generará en Rosario Central, como en muchísimos clubes, una necesidad de reordenar el futuro plantel con pautas bien definidas en materia de inversiones, refuerzos y conformación de plantel; claro que para que ellos ocurra, será prioritario que directivos y cuerpo técnico acuerden la prolongación del vínculo que se extingue el 30 de junio, algo que de acuerdo a las expresiones de ambas partes, tiene mucha viabilidad.

En materia de contratos por vencer, cinco son los jugadores afectados. De ellos, el mayor interés de los directivos radica en poder asegurarse un tiempo mas de Marco Ruben. En enero, apenas aterrizó en Arroyito tras su paso por Athletico Paranaense, había manifestado que su intención primaria radicaba en retirarse de la actividad al final de su contrato. No obstante, el intento por una renovación va a existir.

Los otros cuatro futbolistas que terminan sus préstamos son: Claudio Riaño, Sebastián Ribas, Kevin Gutiérrez y Nicolás Colazo. En principio, y si bien la última palabra la tendrá Cocca, cuentan con pocas chances de prolongar su estadía, no descartándose alguna negociación por alguno de los delanteros, zona que quedaría muy debilitada.

Como contrapartida, hay dos jugadores que deben volver a la institución. Uno de ellos es Diego Becker, volante que juega en Alvarado de Mar del Plata y cuyo préstamo no tiene opción de compra para los Toritos. Becker sólo contabiliza ocho partidos en la primera división Canalla sin haber convertido tantos.

El otro volante que debe resolver su futuro es Andrés Lioi, actualmente jugando en el Korona Kielce de Polonia. El rosarino tuvo un gran comienzo en 2018 bajo la conducción de Leo Fernández y marcando tres goles ante Olimpo de Bahía Blanca en el Gigante de Arroyito para luego ir perdiendo terreno. En total jugó 32 partidos con la camiseta auriazul y si los polacos no hacen uso de la opción, debe volver a su club de origen.