Oposición y Gobierno se cruzan por excarcelaciones Nacionales 30 de abril de 2020 Redacción Por Fernández denunció "una campaña mediática" para hacer creer que "el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida". La oposición siguió apuntando contra el oficialismo y se organiza un cacerolazo para hoy.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Alberto Fernández denunció ayer "una campaña mediática" para "hacer creer a la ciudadanía" que el Gobierno nacional "prepara una salida masiva de gente detenida", y dijo que el tema de los presos "está en manos de los tribunales".

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, afirmó que realiza estas "aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales".

"En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", subrayó el Presidente. Asimismo, el jefe de Estado destacó que en el país "las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema".

En otro tramo, Fernández reiteró que "Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones", cuyo "riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad". "En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia", ejemplificó el jefe de Estado.

Por último, indicó que "organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos". "Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida", concluyó.



OPOSICION

La oposición volvió a la carga ayer contra las prisiones domiciliarias para delincuentes que está habilitando la Justicia por el coronavirus, mientras que en el oficialismo continuaron evidenciándose las distintas posturas internas sobre la polémica.

En tanto, representantes del Poder Judicial volvieron a negar que haya liberaciones masivas y reiteraron que los jueces analizan caso por caso los pedidos de los presos, mientras que en las redes sociales se está convocando a un cacerolazo desde los hogares para este jueves a las 20:00 en rechazo a las excarcelaciones.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente a la gestión de Alberto Fernández y aseguró que las excarcelaciones de detenidos "son parte de un un plan que comenzó el mismo Gobierno pidiendo libertad de presos por corrupción".

La ex ministra de Seguridad además se quejó de que se impulse una "política absolutamente abolicionista" durante la pandemia de coronavirus y remarco que "hay mecanismos para que los presos puedan estar cuidados en las cárceles".

En la misma línea, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó las excarcelaciones y las definió como "una bofetada para las víctimas", a la vez que consideró que se trata de "un plan del Gobierno" para liberar a "presos políticos".

Por su parte, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto consideró que a los presos "se los deja en la cárcel" y afirmó que la liberación de detenidos ante la pandemia de coronavirus "es una burla al sistema".

Por fuera de la oposición, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a cuestionar las excarcelaciones, una postura que dentro del oficialismo también mantiene el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras prima el silencio en el resto de los dirigentes del Frente de Todos.

.

CACEROLAZO, ESTE JUEVES.

En tanto, en las redes sociales se convoca a realizar este jueves a las 20:00 un cacerolazo desde las casas para manifestar el repudio a las prisiones domiciliarias que se están habilitando. Incluso el ex vicepresidente y ex vicegobernador bonaerense Carlos Ruckauf, enrolado en filas del peronismo, consideró que "este festival de excarcelaciones que se anuncia es desmoralizante, tanto para las víctimas como para fuerzas de seguridad y jueces, que tienen que perseguir y condenar a quienes hoy violan, matan y venden drogas".

Por su parte, el juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, ratificó su decisión de otorgar liberaciones o morigeraciones de detención a presos, y advirtió que si no se descomprimen las cárceles, el coronavirus va a infectar a "50 mil presos y eso va a hacer explotar el sistema sanitario" de la Provincia.