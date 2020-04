Sand, duro con AFA Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO JOSE SAND

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El delantero de Lanús, José Sand, criticó ayer duramente las medidas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la pandemia del coronavirus al afirmar que "quieren sacar los descensos" para bajar los sueldos de los futbolistas.

"Cuando escuché a (Claudio) Tapia apagué la tele y me acosté, tengo tantas cosas para decir. Esto no cambia más, sigue todo igual, es una vergüenza lo que quieren hacer.

Quieren sacar los descensos para bajarnos los sueldos a los jugadores", disparó Sand.

El histórico goleador del "Granate" respondió así al anuncio de la AFA sobre la decisión de dar por terminados los torneos y anular los descensos hasta 2022.

En la misma línea, el "Pepe" continuó: "Ojalá pudiera decir todo lo que quiero, pero acá no te dejan. Son pocos los que dicen la verdad".

"En el fútbol los dirigentes son importantes, pero más somos los jugadores. (El presidente, Nicolás) Russo es muy importante en la historia de Lanús, pero más somos nosotros que jugamos", añadió en declaraciones a Radio Continental.

Por último, Sand apuntó contra San Lorenzo debido a su situación económica: "¿San Lorenzo tiene contratos altos? ¿Qué culpa tenemos el resto y los clubes que hacen las cosas bien?", concluyó.