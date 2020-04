Teo: la pelea con Saja y el arma en el vestuario Deportes 30 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO TEOFILO GUTIERREZ

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El delantero de Junior de Barranquilla de Colombia Teófilo Gutiérrez, reveló ayer los detalles de su pelea con Sebastián Saja en Racing tras la derrota ante Independiente el 14 de abril del 2012, el día que se dijo que el colombiano había amenazado a sus compañeros con un arma en el vestuario.

"Ese día comenzó porque era el clásico, pero estaban esperando un error para caerme de una, venía hablado", contó Gutiérrez en diálogo con la señal de cable Fox Sports.

Y continuó: "Cuando Saja le pega a Gio me pongo loco, el utilero me abraza para que no me pelee. Ahí le digo a Saja si estaba loco, que por qué le pegó de espaldas a Gio".

"Después les digo a todos que si tenían algo personal conmigo, que peleáramos de buena manera. Ahí se revolvió todo, los que estaban conmigo y los que estaban con él, hubo trompadas", relató el delantero.

Además, agregó: "Me da pena por el Coco (Alfio Basile), me tengo que disculpar con él. No fui yo solo, eso tengo que aclarar, porque no fui yo solo el de la pelea. Lo del arma queda en el vestuario, ja".

El paso de Gutiérrez por Racing terminó abruptamente en abril de 2012 tras haber sido expulsado en un clásico que Independiente ganó en el estadio Libertadores de América.

Al ser reprochado por su actitud en el vestuario, el goleador reaccionó violentamente y muchos testigos aseguraron que extrajo un revólver del bolso, con el que amenazó primero al arquero Saja.

Sin embargo, luego surgieron distintas versiones, como que en realidad se trataba de un juguete.

"El arma no la encontraron, eso fue mentira, no había un arma, ja", insistió Teófilo entre risas.

Por último, se refirió a su relación con Saja: "Me volví a cruzar con él, eso quedó en el pasado. Nos encontramos y nos saludamos cuando él dirigía a Guaraní, y le pregunté por la carrera de entrenador. Me dijo que era una vida difícil pero bonita", concluyó.