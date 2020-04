Falleció lavacoches que participó en varios hechos Policiales 30 de abril de 2020 Redacción Por POR LEPTOSPIROSIS Y/O PROBLEMAS PULMONARES

EL DIFUNTO. Si bien fue herido de arma blanca, no fue ese el motivo de su muerte.

Un sujeto de mediana edad, que se desempeñaba como lavacoches en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad y que había sido apuñalado días atrás, falleció en la víspera en el Hospital Jaime Ferré, no por causa de esa herida de arma blanca, sino por problemas respiratorios. Según mencionaron fuentes calificadas a este Diario, por “un problema pulmonar”, mientras que otra versión señalaba que podría ser debido a leptospirosis.

El individuo era bastante conocido entre sus pares ya que no tenía residencia fija. Vivió en vagones del ex ferrocarril Mitre (actual Nuevo Central Argentino) y también era reconocido por ser una persona propensa a los conflictos, siendo que participó en varios problemas que hubo en el centro de la ciudad por lo cual fue detenido varias veces. Según recabó LA OPINION, el occiso habría respondido al nombre de Rafael Fernández.