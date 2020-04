Las Vegas: un mar de luces de neón en el medio del desierto de Mojave

Aquella jornada, de 2010, un micro conducido por Amanda, una morena robusta y de hacerse respetar, nos llevó a Chicago, un lugar por el que finalmente nos inclinamos ante la imposibilidad de dirigirnos hacia Detroit, con la frustrada intención de los "fierreros" de conocer a la indiscutida cuna del automóvil de los Estados Unidos, donde tienen sus sedes centrales las dos marcas americanas de mayor popularidad: Ford y Chevrolet.

Regresamos por Miami, en el recorrido de menor cantidad de días, teniendo en cuenta los cinco traslados que programó la empresa "Jachi Tour", siempre con una buena respuesta de la gente amante de la carrera más famosa del mundo, pero también de quienes se fueron sumando, atraídos por los otros destinos que se incorporaron a las salidas grupales.

En el segundo año -2011- regresamos a Indianápolis, para dirigirnos luego, por vía terreste, hacia Chicago y desde la imponente ciudad del estado de Illinois, recostada sobre el lago Michigan, abordamos el vuelo que nos trasladó a Nueva York, para sorprendernos a cada instante con la increíble "Gran Manzana", iniciando finalmente el retorno directo a Ezeiza.

Esta introducción, sirve para avanzar hacia nuestra siguiente visita, otra vez con Indianápolis -una hermosa y muy ordenada ciudad- como punto de inicio, pero con el mayor desafío por delante hasta ese momento. La capital de Indiana y Chicago, fueron una vez más las citas repetidas, pero en ese 2012, cruzamos el país desde el centro hasta la Costa Oeste.

Unimos por aire a Chicago con Los Angeles, donde permanecimos cuatro días, que fueron muy bien aprovechados, para recorrer esa mole de cemento. En algún momento nos sentimos más cerca que nunca de nuestros héroes de Hollywood. Disfrutamos como si no hubiésemos tenido infancia en Disneylandia. Y hasta nos dimos el gusto -algunos- de presenciar un juego de la WNBA -la versión femenina de la NBA- en uno de los mejores estadios: el Staples Center.

Después, sería el turno de Las Vegas, otra vez con una estadía de cuatro días. Tras el desayuno en el Westin Bonaventure, el hotel más grande de Los Angeles, fuimos ascendiendo al autobús que nos conduciría hacia la ciudad más importante del estado de Nevada, tras cruzar el interminable desierto de Mojave.

Una superficie de aproximadamente 124.000 kilómetros cuadrados con una vegetación casi inexistente, una aridez que se advierte en cada kilómetro de los poco más de 450 que debimos transitar y con una temperatura elevadísima, que disimulaba el aire acondicionado del transporte.

Después de una breve detención en un parador con todas las comodidades, que nos otorgó la posibilidad de disfrutar de alguna bebida fresca y de una variada opción de comidas rápidas, volvimos a la Ruta Interestatal 15 N.

Las Vegas nos estaba aguardando con sus más de 40° de temperatura al promediar la tarde. Al descender del micro, cualquiera tenía la sensación de ser recibido con un soplete, pero el hecho de estar en el destino soñado nos hizo olvidar rápidamente de ese contraste, que simplemente, debe aceptarse como algo natural en un clima al que, después de apenas unas horas, todos nos fuimos adaptando, con total naturalidad, porque, en definitiva, el calor era lo menos importante.

Luego de instalarnos en el Excalibur, un Hotel y Casino con 3.991 habitaciones -sí, leyó bien- distribuidas en un edificio con reminiscencias de un castillo medieval, nadie podía disimular su ansiedad por descubrir la noche de Las Vegas, con sus luces de neón en el medio del desierto.

En el Strip, la avenida principal de la ciudad, el movimiento vehicular es tan imtenso, que la única forma de cruzarla es por los puentes peatonales, que comunican al lugar con los hoteles vecinos, como el Luxor o el New York New York, en la misma acera, o con el MGM Resorts International, que se levanta frente al Excalibur, cuyo nombre fue tomado de la mítica espada del legendario Rey Arturo.

Permanecer de día en el hotel era la mejor oferta. Claro que no todos se inclinaban por descansar con temperaturas agradables. Muchos también optaban por bañarse en las cuatro piscinas. El gimnasio, ni siquiera fue tenido en cuenta por el grupo, como ocurre habitualmente en estas salidas grupales, salvo honrosas excepciones.

Las noches, en cambio, ofrecían una buena cantidad de atracciones. Claro, el tema condicionante, habitualmente, era el económico. El Cirque du Soleil, el espectáculo del ilusionista David Cooperfield o los festivales boxísticos en el MGM son algunos de los eventos de primerísimo nivel que ofrece Las Vegas.

Las recorridas por los hoteles, en cambio, siempre eran una alternativa válida a la hora de realizar una caminata. Las aguas danzantes del Bellagio reclamaban una atención muy particular, pero no eran menos atrapantes las visitas al Caesar's Palace con su Fontana di Trevi o The Venetian con sus canales y sus góndolas, que nos transportaban imaginariamente a Italia.

Otros alojamientos maravillosos de las grandes cadenas internacionales, se constituían en visitas obligadas en cada salida. The Mirage, Treasure Island, París, Wynn, Planet Hollywood, Circus Circus, el altísimo Stratosphere y el tradicional Flamingo, todos de estilos diferentes, no dejaban de asombrarnos.

En el Downtown, el original emplazamiento de Las Vegas, todas las expresiones de admiración del grupo se las llevaba la Fremont Street, una peatonal techada que se ilumina con millones de luces de neón al ritmo de la música. Son apenas tres cuadras, que terminan con la imagen del vaquero Vegas Vic, un personaje que fue protagonista de infinidad de postales.

Las Vegas, identificada como "La Ciudad de la Diversión" o "La Ciudad del Pecado", de acuerdo con el censo de 2010, tenía 583.756 habitantes y cuenta en la actualidad con 175 hoteles -para todos los gustos y presupuestos- y nada menos que 130.000 habitaciones.