En busca de… Las Lionas, hockey inclusivo

LP - Luchar por la inclusión. Del sistema depende.

S.G. - Creo que ésta es una manera de luchar por la inclusión. Por lo menos a mí no se me cerró ninguna puerta. Sí me costó más el tema colegios, y obvio que depende también del Estado, pero la ciudad de Buenos Aires nos nombró de Interés público sociodeportivo, y cuando fuimos a la votación en la Legislatura, una legisladora nos llamó y fuimos con otras mamás a una reunión para invitarnos a ir a ayudar a lo que era inclusión en las escuelas. El sistema está abierto y queriendo pero no sé si tiene las herramientas y no sé si tiene el tiempo para dedicarse a esto a full pero el interés está. No sé cuánto pero está. Y la sociedad tiene que abrir los ojos en estos momento de coronavirus, sean más humanos, sean más solidarios, sean más caritativos todos, seamos, seamos, vivamos del amor. El nacimiento de Clara para mí es una alegría y es una misión diferente a solo ser mamá y me la puse al hombro y estoy completamente segura que estos chicos vienen a cambiar al mundo, a cambiar a la sociedad, a la humanidad, no sé en qué momento se podrá ver más reflejado. Que ha habido cambios desde que nació Clara sí, ha habido cambios, muchos cambios. Pero tiene que haber más, porque no tiene que haber un niño por salón de escuela. Tiene que pasar a ser algo realmente inclusivo. Con que haya una maestra en el grado que se encargue. Estoy convencida. Falta. Y depende del Estado y depende de todos, del ambiente, de la sociedad, de la forma de pensar, de la forma de vivir. Espero que este presente nos abra los ojos.

LP - ¿Espejos de la sociedad que motivan e incentivan?

S.G. - Espejos de la sociedad antigua: Jesús, María. La Madre Teresa de Calcuta, el papa Juan Pablo II, Los Pumpas, Mundoball, todas las escuelas que hacen inclusión real, la gente que ha recibido a Clara como a una más y que se siente favorecida por conocer a Clara. Esos son espejos que te hacen avanzar. Te diría que esto último para mí es lo más importante. Esa gente me espeja mucho, me ayuda mucho a seguir avanzando y a seguir creyendo en lo que siento y en lo que espero.

LP - Situación jurídica de Las Lionas.

S.G. - Estamos con el estatuto esperando que nos autoricen porque no puede ser más puro, más transparente, más limpio. Es una forma de que esto perdure en el tiempo. Para mí es necesario que exista una fundación que nos respalde.

LP - Objetivos de la propuesta y organización del emprendimiento.

S.G. - Que las chicas sean felices, que las familias sean felices, que haya más inclusión, que el hockey no sea convencional y parahockey, sino que sea hockey para todos, que cada vez el mundo cambie esta mirada a lo diferente y se dé cuenta que enriquece, que nos conozcan, ya nos conocen en todo el mundo, gracias a la Federación Panamericana que nos hizo jugar en los Juego Olímpicos de la Juventud, me fui relacionando con gente de muchos lugares de Europa, de Estados Unidos, de América del Norte, de América Central, de Sudamérica, es un objetivo enorme y que las chicas puedan viajar porque tienen sus derechos pero aparte para que esto pase a ser algo normal. Creo que va a ayudar muchísimo a la inclusión que a través del deporte estas chicas encuentren su lugar. Ese es un objetivo enorme. Pero vuelvo a lo mismo, lo principal es que las chicas sean felices, tengan un equipo al que pertenezcan, que tengan vida social, que pase como Clari que está tirada en su cama chateando en conferencia con tres amigas al mismo tiempo y tienen tema. Y que tengan su vida incluida en la vida de todos. Según los estatutos tenemos facilitadoras, que facilitan la actividad, que facilitan el juego en la cancha, me ayudan, son parte de mi equipo, organizamos campañas solidarias para los viajes. Hay gente que colabora fuera de la comisión. Y cuando se enganchan desde el alma no se pueden desprender, es algo muy fuerte. Y les cambió la vida a esas personas que están tan metidas, así como los papás que son muy comprometidos, agradecidos y solidarios. Así que por ahora la organización es todo ad honorem y a pulmón.

LP - Despliegue táctico en la cancha.

S.G. - Tácticamente el equipo entrena en tres niveles diferentes. De conexión y para que cada una tenga su lugar. Tenemos cincuenta y cinco chicas jugadoras desde cuatro a treinta y seis años. Las dividimos en niveles. Entrenamos cuando vamos a jugar con clubes convencionales y nos invitan a jugar todos. El club que nos invita para a ser también facilitador y la primera hora entrenamos haciendo tácticas y estrategias como cualquier equipo, con conos, aros, pases, relevos, dependiendo el nivel. Y después jugamos distintos partidos donde juegan facilitadoras y las chicas con capacidades diferentes. Según las dificultades que tienen hay más o menos facilitadoras. Hasta pueden jugar solas hoy en día. Todos los años tenemos un encuentro que organizan desde Los Pumpas, que son inspiradores míos, de hockey y rugby inclusivo. Son espectaculares y es un crecimiento enorme para las chicas. Nos acompañan madres, otras viajan con sus padres. Y justamente vamos a las provincias a replicar esto. En la página virtual de la Federación Panamericana me pusieron como la líder argentina de parahockey entonces queremos que se sumen en otros lugares para que cada vez seamos más los que hacemos esto.

LP - ¿Por qué ese nombre?

S.G. - Nos llamamos Las Lionas porque estamos inspiradas en Las leonas que es el equipo nacional argentino de hockey, por Lionel Messi porque somos excelentes jugadoras tenemos destrezas como él, y porque hacemos mucho, mucho lío, nos divierte muchísimo todo lo que hacemos.

LP - Anécdota del grupo con final feliz.

S.G. - Una anécdota divertida fue el primer entrenamiento de nuestras vidas que éramos doce. No te puedo explicar lo que caía del cielo pero tremendo. Y dije: no lo suspendo, porque esto que nace hoy es por alguna razón que solo Dios sabe. Me acuerdo que estaban chicas de primera división del club, nos metimos adentro del quincho del Club Belgrano. Las chicas hacían ejercicio en cuatro metros llevando la pelotita de un cono a otro y mientras bailábamos Despacito. Pasamos dos horas espectaculares después hicimos un tercer tiempo. Y claro, cómo no iban a estar fascinadas las chicas y enganchadas. Y eso sigue en nosotros, lo primero que buscamos es la diversión, precalentamos con música, con todos estos ritmos que les gusta a las chicas como la cumbia, la zumba, y bailan y se expresan porque tienen una facilidad para expresarse. Se sienten que están en el teatro Colón bailando. Son unas divinas, tienen unas salidas, integro las redes sociales con las más grandes y las cosas que cuentan. Es espectacular estar en este grupo.

LP - Futuro deseado.

S.G. - Como te lo vengo diciendo todo el tiempo el futuro deseado es que esto crezca cada vez más. Que cada vez más nos conozca la gente. Que cada vez más vengan chicas a participar jugando, colaborando, por supuesto que el futuro deseado es tener auspiciante porque para que nos conozcan y para tener que alquilar una cancha, no es fácil. Para comprar material y para que las chicas viajen y para todo lo que necesitamos para seguir creciendo como fundación. Todo dedicado a Las Lionas. Es importantísimo que cada vez nos conozca más gente para que cada vez seamos más. En otras cosas me preocupo pero en esto estoy convencida que viene de arriba, que viene de Dios, y que me guía así como me guió siempre con Clara. No tengo rollos, todo va a salir, todo se va a hacer, cómo no va a ser si es desde el amor. Así que el futuro es ése, es que cada vez seamos más y que el grupo sea cada vez más grande y que cada vez más gente pueda disfrutar de esto. Y por supuesto que cada vez sea más inclusivo, y que más gente se beneficie de la diversidad.

LP - Algo más que desees agregar.

S.G. - Hablarle a las mamás y papás que tengan chicos con capacidades diferentes que estén pasando por malos momentos o que no entiendan lo que están viviendo, o porque recién nacieron sus hijos, o porque les cuesta el camino, que sepan que están súper acompañados, que Las Lionas además es un grupo de pertenencia donde podemos ayudar y acompañar a la gente, que tengan fe, que son bendecidos. Yo me siento privilegiada, para mí el nacimiento de Clara me hizo ser una persona con privilegios. Y sí, estoy convencida que fue elegida, fuimos elegidos y bendecidos, creo que Dios piensa a la gente antes de que sea engendrada y Clarita se formó así en el tema de cromosomas. Entonces es a imagen y semejanza, así que estoy para cualquiera, que mis redes son Las Lionas en facebook, lionas_hockey en instagram y mi teléfono móvil es 11-4422-6422 para lo que sea. Para escuchar, soy ministro de la escucha, soy acompañante espiritual además de coach. Hay mucho para hacer con Las Lionas y la inclusión y estoy para lo que necesiten.

