Con protocolos activos, la mayoría de las industrias rafaelinas están trabajando Locales 29 de abril de 2020 Redacción Por Así se informó desde la secretaría de desarrollo económico local, en donde se destacó el compromiso del sector para poder adaptarse a las exigencias establecidas en medio de la pandemia. Además se están buscando herramientas para que el comercio se reconvierta a las plataformas online de ventas.

FOTO ARCHIVO DIEGO PEIRETTI. El Secretario de Desarrollo Económico del municipio dio detalles sobre esta instancia de trabajo.

El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti, brindó precisiones sobre el trabajo realizado en materia de protocolos presentados por las empresas y la posibilidad a partir de cumplimentar esta instancia de poder trabajar.

“En principio trabajamos muy fuerte con el sector industrial de Rafaela, allí hemos hecho una intensa tarea con los protocolos, asesorando acerca de cómo era el trámite para la presentación de los mismos ante el Ministerio de Trabajo. Luego se lograron las autorizaciones y posteriormente las verificaciones para ver que todo esté adecuado a las exigencias en cada una de las industrias. La verdad que hemos recorrido muchas empresas de la ciudad, sobre todo en el complejo industrial que está allí en el oeste, donde está radicado el PAER, el Parque Industrial, y lo que pudimos observar es que todos están cumpliendo de la mejor manera con los protocolos”, señaló Peiretti.

Y agregó: “la verdad que hay un trabajo ahí muy prolijo donde la mayoría de las industrias se han puesto en marcha a partir de los sucesivos DNU del presidente que iba permitiendo la apertura de diferentes actividades; con una de las últimas, el sector de la maquinaria agrícola, se empezaron a abrir muchas que hasta ese momento no estaba funcionando y hoy se puede decir que la mayoría de las industrias rafaelinas están funcionando, con horario restringido, con dotaciones mínimas, pero ha sido un proceso que creemos ha sido reitero muy prolijo”.



EL SECTOR COMERCIAL, UNO

DE LOS MAS CASTIGADOS

En cuanto al sector comercial el funcionario manifestó que “sin lugar a dudas, el sector comercial es un sector muy afectado, porque en realidad estuvieron la mayor parte del tiempo en cuarentena sin poder trabajar y la apertura que se ha dado ha sido una apertura parcial, a través del decreto presidencial en el cual no se permite atender al público, entonces esto se transforma en una restricción importante para cada uno de los comercios”.

El secretario de desarrollo económico indicó que en este contexto de dificultad, “aquellos que tenían una gimnasia y que ya venía trabajando en la virtualidad han podido resolver en parte este problema y hoy lo que están generando son ventas a través de esta mecánica. Pero sabemos que hay un montón de comercios que no venían con esta práctica del comercio online y es allí donde queremos estar acompañado”.

En este sector también es indispensable la adecuación a protocolos y en ese sentido Peiretti dijo que “se han entregado alrededor de 60 protocolos al sector comercial de Rafaela y es impresionante como nos siguen llamando y pidiendo información con el ánimo de cumplir con este requisito del Ministerio de Trabajo. Creo que ha sido una buena decisión desde la secretaría de producción poder estar trabajando en el asesoramiento en los protocolos. Además estamos trabajando en delinear alguna línea de financiamiento junto con la Agencia de Desarrollo y la Asociación Regional para el Desarrollo y en una actividad conjunta con el Ministerio de la Producción de la provincia”, confirmó.



MERCADO LIBRE Y

ASISTENCIA ONLINE

Peiretti contó que actualmente se busca asistir a los comercios para que puedan mutar -en medio de las urgencias-, hacia el comercio online. “En este sentido estamos generando una vinculación con Mercado Libre aquí en ,empezamos a conversar acerca de qué propuesta podíamos hacer para el sector comercial de Rafaela que venía un poquito más rezagado” Respecto a esta posibilidad, este jueves a las 18.30 se hará el lanzamiento de un programa de asistencia al comercio online junto con "mercadolibre" -ver aparte-, en donde el secretario precisó que “tendremos esta primer charla que será introductoria, de mucho concepto acerca de qué significa comercio online y de cómo pasar de un comercio tradicional y físico a un comercio a través de plataformas digitales. Luego esto continuará con un acompañamiento de Mercado Libre para que las empresas -aquellas industrias y comercios que que quieran-, puedan profundizar aspectos a contemplar y transformarse en vendedores de Mercado Libre”. En tanto Peiretti explicó que luego de esta primera etapa, en la siguiente, se dará un acompañamiento muy fuerte para poder materializar la incorporación de esos vendedores a esa plataforma.