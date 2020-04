Brigada de Fumigación Espacial intervendrá en toda la ciudad Locales 29 de abril de 2020 Redacción Por Cristian Neder, médico veterinario y Director de Zoonosis, explicó que se intentará fumigar “todos los cuadrantes en 4 o 5 días, para comenzar con una nueva vuelta apenas finalizada la primera, a fin de cortar el ciclo del mosquito adulto”.

FOTO COMUNICACION SOCIAL TRABAJOS. Ayer se pusieron en marcha las tareas de fumigación en los barrios rafaelinos.

Este martes comenzaron los trabajos de la Brigada de Fumigación Espacial, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, quien se desarrollará en forma conjunta con los equipos de la Dirección de Zoonosis Municipal.

A fin de logar una intervención completa en la ciudad, se determinó un plan del trabajo, dividiendo a Rafaela por cuadrantes, que comprenden la totalidad de los barrios.

En primer lugar se empezó a fumigar el sector Noroeste. Se continuará por el sector Suroeste, Noreste y Sureste, respectivamente.

Cristian Neder, médico veterinario y Director de Zoonosis, explicó que se intentarán fumigar “todos los cuadrantes en 4 o 5 días, para comenzar con una nueva vuelta apenas finalizada la primera, a fin de cortar el ciclo del mosquito adulto”.

La fumigación comenzará muy temprano en la mañana, alrededor de las 6:30 horas, hasta las 9:30. Por la tarde, tendrá lugar desde las 16:30 hasta las 19:30. Este horario se determinó en función de los hábitos de vuelo del mosquito aedes aegypti, vector del dengue.

Es importante destacar que esta fumigación no es tóxica para los seres humanos, plantas ni animales, por lo que se recomienda abrir puertas y ventanas para que el producto ingrese en las viviendas.



DESCACHARREO Y

AUTOPROTECCION

Se recuerda que con esta intervención se logra matar al mosquito adulto; no los criaderos, constituyéndose estos reservorios en el objetivo central a eliminar. Es por ello que la estrategia más efectiva para erradicar al mosquito aedes aegypti es el descacharreo, evitando la reproducción del mismo.

Al respecto, el director de Zoonosis aseguró que "esta fumigación no mata los huevos. Por eso hacemos hincapié en la responsabilidad de los vecinos de mantener sus patios e interiores de las casas limpios y libres de recipientes que acumulen agua, que es el lugar donde este tipo de mosquitos se reproduce”.

Para esto, es conveniente evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia.

También se pide mantener tapados en forma hermética los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).

Los residuos provenientes de la descacharrización deben sacarse siguiendo el cronograma de la recolección de residuos de patio previsto por el municipio. Asimismo, se recomienda utilizar repelentes contra mosquitos y renovarlos cada cuatro horas.