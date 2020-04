Castellano comentó las actividades que se están analizando habilitar

Durante la mañana de este martes, el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano, comentó en Radio Rafaela cómo se viene trabajando en función de la pandemia. Aseguró que la “situación es compleja, indescifrable, difícil de planificar. Cada semana es distinta a la anterior. Hay que estar preparados, las decisiones se van tomando cada hora”. “Es un momento donde todos tienen su parte de razón. Todos hablan desde un lugar totalmente atendible por eso todo el mundo merece ser escuchado”, sostuvo.



RAFAELA, SIN FLEXIBILIZACION

“Rafaela está todavía en una situación roja, muy observada por el gobierno nacional, por todos los expertos. La ciudad tiene circulación en conglomerado. Toda Argentina se sorprendió la rapidez con la cual se elevó la curva de contagios en una ciudad de cien mil habitantes. Hasta que no podamos lograr los hisopados negativos de esos conglomerados, vamos a seguir en la misma situación”, aclaró el primer mandatario local. “Hay que escuchar a todo el mundo, pero en especial a los médicos que dicen que vayamos despacio porque podemos tirar para atrás en una semana el enorme esfuerzo. Hasta que Rafaela no pueda salir del esquema de conglomerado, claramente es la situación más peligrosa del departamento”. Luego, el mandatario local agregó que "estamos hablando con todos los sectores, incluidos los bancos por el esquema de atención. Estamos trabajando con todos los sectores económicos, tenemos reclamos de todo tipo que estamos poniendo en consideración y los estamos dialogando. Pero también debo decir que tengo reuniones con los equipos médicos en donde vamos coordinando esto”.



OTRAS PATOLOGIAS

“Fue uno de los temas el saber qué pasa con el resto de las patologías y cómo las estamos atendiendo. Hay dificultades con las neumonías, hay personas que han fallecido por esto, y otros que tienen obra social, pero por protocolo lo tiene que atender el efector público por sospechoso de coronavirus”. Posteriormente, el intendente resaltó que “en diálogo con el resto de los presidentes comunales, intendentes y el senador en el comité de crisis uno de los temas que se habló es de ir habilitando la mayoría de las actividades profesionales que están vinculadas a la salud”, adelantó Castellano.

“Hay una serie de actividades médicas que se tienen que ir habilitando porque entramos en una época compleja. Necesitamos que la gente esté atendida como merece a pesar de que no tenga coronavirus ni dengue”, dijo.



ACTIVIDADES A FLEXIBILIZAR

Por último, Castellano comentó que “hay actividades que se pueden ir flexibilizando un poquito antes y otras que van a tener que esperar porque son más riesgosas. La construcción, estando liberados los corralones, estando liberada la obra pública, si podemos tener un protocolo de trabajo de dos o tres personas creo que es un rubro que no corre tanto peligro como otros”, explicó. “Hay situaciones diversas y hay que tener cuidado evitando la circulación. Con la actividad social hay que tener mucho cuidado porque es difícil de controlar”, concluyó.