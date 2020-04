Se pidió justicia tras muerte de disc jockey

En la mañana de ayer, en nuestra página online bajo el titulo "Falleció fronterense baleado días atrás", dimos a conocer que Leonardo Gallegos (un disc jockey de 48 años de edad) había dejado de existir la noche anterior en un Hospital de la ciudad de Córdoba, donde era asistido luego de que en horario nocturno del jueves anterior, cuando se hallaba en su casa sita en la esquina de las calles 9 y 58 había sido baleado en tórax y el rostro.

Para muchos el deceso fue sorpresivo, dado que horas antes había exhibido un estado de salud estable y con evolución favorable, según un trascendido.

En la nota de ayer, se memoró que oficialmente no se conocía de detención de persona alguna, aunque la familia habría identificado al presunto homicida.

Por otra parte, apelando a una publicación del sitio online Radio Estación (de San Francisco), se señaló que "en las últimas horas apareció otra hipótesis, que no pondrían a su vecino como el autor de los disparos que la causaron graves heridas el jueves último, y una de las claves estaría en el celular de la víctima".

Y se agregó que "varios vecinos dan cuenta de una moto blanca con dos personas a bordo que frenó frente a la casa de Gallegos, y uno de ellos habría sido quien bajó y le disparó a quemarropa", ampliando el colega que "por ahora oficialmente no hay información sobre la investigación, pero este medio pudo saber por testimonios y datos aportados, que quien es hoy el principal sospechoso no sería el autor material del hecho".



EL SEÑALADO POR

LOS FAMILIARES.

Se recuerda que a poco de conocerse el suceso donde fue baleado Leonargo Gallegos, había trascendido que los investigadores contarían con una secuencia fílmica donde se apreciarían detalles del sangriento suceso, observándose la presencia de un tal "Perré", quien sería familiar de una conocida figura política de la ciudad de Frontera.



MARCHA EN RECLAMO

DE JUSTICIA

En la tarde de la víspera, y pese a estar en vigencia una disposición que no permite la concentración de personas en la vía pública en el contexto de un aislamiento preventivo y obligatorio, una importante cantidad de fronterenses llevó a cabo una marcha y concentración pidiendo justicia.

Según lo publicado por el Periódico (San Francisco), la convocatoria se realizó a través de redes sociales y contó con la presencia de más de 200 personas, comenzando frente a la Municipalidad y posteriormente trasladándose hasta la ruta 19 donde procedieron a cortar el tránsito.

Allí exigieron la presencia del fiscal y la detención del autor del ataque a Gallegos, persona muy querida en la comunidad.



LO QUE SE DIJO

"La Policía de Frontera tuvo la orden de detener al supuesto autor y de hacer las pruebas de balística, para detectar los restos de pólvora en las manos. Ellos hicieron su trabajo, mandaron las pruebas a la ex-PDI (hoy Agencia de Investigación Criminal)", comentó uno de los allegados a Gallegos.

y agregó "son los que ahora están a cargo. Las pruebas se hicieron hace 5 días y me parece raro que tarden tanto. El sindicado como autor sigue libre",

Al mismo tiempo, los vecinos se manifestaron disconformes con la Intendenta de Frontera, quien solicitó un pedido en concreto para intervenir y trasladar el reclamo.

"No nos vamos a mover hasta que venga un fiscal o hasta que se detenga al autor del ataque", sentenciaron los vecinos al momento que cortaron de forma total la ruta nacional 19.