La justicia transita la delgada línea de abusar de las prisiones domiciliarias Locales 29 de abril de 2020 Redacción Por En medio de un complejo panorama como consecuencia de la pandemia de COVID-19, hoy la justicia expone las evidencias de sistemas carcelarios colapsados y lucha por conseguir un equilibrio entre lo que es abusar de las prisiones domiciliarias u optar por no asfixiar aún más al sistema.

Desde hace tiempo la justicia en nuestro país está en primera escena y en el ojo de la tormenta. Hoy la pandemia deja al desnudo al sistema en su conjunto y denota la subjetividad a la hora de determinar sentencias o disponer prisiones domiciliarias con libre albedrío.

En la ciudad muchas veces se reconoció el trabajo de jueces y fiscales, y la cantidad de sentencias que se libran a diario a partir de los juicios abreviados.

Sobre estas cuestiones que se presentan en medio de la emergencia sanitaria y en función de la virtualidad impuesta en la actualidad, la Jueza de la investigación penal preparatoria (IPP), Dra. Cristina Fortunato, -que hoy integra las guardias mínimas-, señaló que “prácticamente estamos haciendo las mismas tareas en cuanto a personas detenidas solo que la Corte Suprema dispuso que haya un grupo de magistrados que asista al tribunal y atienda todos los asuntos que sean requeridos; los que no están presentes no quiere decir que no estén trabajando, lo están haciendo desde sus propios domicilios”.

Al referirse a las prisiones domiciliarias, que por estas horas parecen estar a la orden del día, la magistrada sostuvo que “ se deben compatibilizar distintos aspectos, por una parte estamos en presencia de una crisis gravísima por la pandemia que nunca se había abordado y los inconvenientes de salud de toda la población, lo que supone una circunstancia excepcional; ante eso debemos dar cumplimiento a algunas pautas que fueron establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de la Organización Mundial de la Salud, eso debe ser tenido en cuenta-, y tenemos que relacionarlo con la situación específica de la Alcaidía en la ciudad de Rafaela”.

La Jueza Fortunato recordó que por 2015 hizo lugar a un recurso de habeas corpus correctivo, preventivo, contra el colectivo que lo constituye de las personas detenidas, hizo lugar a ese planteo en cuanto a que se restablecieran los cupos en la Alcaidía, - en ese momento eran de 36 personas-, y hoy hay más de 60 detenidos allí, con lo cual supone un estado de hacinamiento.

“Los jueces tenemos que compatibilizar cada una de las situaciones de manera particular, donde depende si se deniega o se acepta una prisión domiciliaria, se ve cada caso. Hay que ver cada situación, si hay una persona que presente un problema grave de salud y que integre el grupo de riesgo que la OMS indicó que se debe rever el caso, tenemos que equilibrar la realidad de la Alcaidía con lo sanitario. En el caso de nuevos detenidos estamos viendo, reitero, cada caso y cuando fijamos prisiones domiciliarias lo hacemos con todos los controles posibles”, subrayó la Dra. Fortunato.

A su vez dijo que a nivel salud la situación de la Alcaidía local está controlada, se toma la temperatura y no se ha verificado la circulación del virus en ese ámbito.



CONTROLES EN LAS

PRISIONES DOMICILIARIAS

La magistrada habló de cómo se extreman las medidas de seguridad a la hora de monitorear el cumplimiento de las prisiones domiciliarias y manifestó que “nosotros establecemos la exigencia en los controles continuos de los detenidos y ponemos personas a cargo que se hacen responsables; hay veces cuando no se han ofrecido personas que se hagan cargo, no se han podido otorgar las prisiones domiciliarias. Es decir siempre buscamos que haya alguien que garantice que se cumplan”.

“Los controles de la misma sociedad hoy están muy alertas y de manera inmediata se notifica cualquier incumplimiento, en otros momentos no se daba pero hoy es tan estricto el aislamiento que se conoce públicamente cuál es la persona que tiene prisión domiciliaria y rápidamente se anoticia”, clarificó este tema la jueza de la IPP.