"No habrá bono para los jubilados en mayo"

29 de abril de 2020

El director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, dijo este sábado 25 de abril que "en principio no se pagará en mayo otro bono extraordinario de 3.000 pesos para jubilados y pensionados", aunque afirmó que habrá "otros instrumentos" para paliar la crisis planteada por la pandemia de Coronavirus que sacude al país y al planeta.

El funcionario nacional destacó que el Gobierno "está dando algún tipo de beneficio a casi 20 millones de argentinos" en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Vanoli se refirió al bono de tres mil pesos para jubilados y anticipó que "en principio no está previsto ese pago nuevamente para el mes de mayo".

La suma fue otorgada por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia que golpea a la actividad económica y, según ANSes, alcanzó a más de 9 millones de personas. "Eso fue un beneficio de abril que algunos están cobrando en mayo", indicó el titular del organismo en declaraciones hechas este sábado a Radio 10.

De ese modo, el titular de la ANSeS puntualizó que la intención es utilizar "otros instrumentos", como "créditos a tasa cero o el beneficio que cobraran quienes tienen problemas para percibir su salario". Recordó que "el Estado se está haciendo cargo de medio salario para los que trabajan en pymes o en actividades que sufren la consecuencia de no poder atender" por el aislamiento.

Asimismo, Vanoli evaluó que la compleja situación "en otro contexto se hubiera resuelto ajustando a los más vulnerables". "La Argentina, con todas las dificultades que tiene, está haciendo un esfuerzo para que los sectores vulnerables puedan afrontar la situación en las mejores condiciones", remarcó.

Finalmente el funcionario sostuvo que "en el trimestre, los jubilados de la mínima y titulares de Asignación Universal por Hijo cobraron un 13 por ciento de aumento, 18% si se toma el bono, contra una inflación de 7,8 por ciento". Según resaltó, su gestión busca que "los que están peor tengan la prioridad". "Estamos viendo una situación en la que, afortunadamente, muchos están revalorizando el rol del Estado", concluyó. (Fuente: www.perfil.com).