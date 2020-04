Solicitan flexibilizar 38 rubros Región 29 de abril de 2020 Redacción Por Lo hicieron al participar de una teleconferencia con el Gobernador y el resto de los Senadores provinciales que presiden los Comité de Crisis departamentales, a los fines de evaluarse la situación de cada lugar en relación a la pandemia. Destacó que en el departamento San Cristóbal no hay casos coronavirus

FOTO EL DEPARTAMENTAL// TELECONFERENCIA// Michlig y González durante la reciente comunicación virtual.

En la Sala de conferencias de Casa de Gobierno -Junto al Gobernador- también participó el Ministro de Gestión Pública Rubén Michlig. Mientras que la Vicegobernadora Alejandra Rodenas y el conjunto de los senadores se conectaron desde sus lugares de residencia.

“Fue una teleconferencia muy importante en donde pude transmitirle al Gobernador todo lo que habíamos consensuado en la última reunión del Comité Departamental de Crisis, del último viernes, de lo que tomó nota asumiendo el compromiso de ir viendo posibles soluciones”.



CUESTIÓN SANITARIA Y ECONÓMICA

Al momento de plantear la situación del departamento San Cristóbal y todo lo actuado desde el Comité de Crisis, Michlig reparó en cada uno de los puntos suscriptos por los 30 titulares de los gobiernos locales y representantes de entidades intermedias que se reunieron el viernes, desde la base que aún “en esta jurisdicción no se ha registrado ningún caso de coronavirus”.

En tal sentido repasó la cuestión sanitaria reafirmando la solicitud de “arreglos de ambulancias, habilitación de los centros de aislamientos, capacitación del personal y los insumos faltantes”. “también planteamos la necesidad de agilizar y ampliar la llegada de partidas alimentarias. Por ejemplo en Ceres a principio de la pandemia había una demanda de atención de 1.140 personas y hoy se está superando las 1.600 producto de la parálisis de la actividad económica”. Sobre este aspecto “el Gobernador se comprometió a agilizar la acreditación de los montos de marzo y abril en la tarjeta alimentar, pero también le mencione que es necesario refuerzos de todos los Programas alimentarios”.

Por otra parte, “sobre la base –insisto- que no tenemos ningún caso positivo de Covid-19- informé al Gobernador que desde el Comité de Crisis se proponen flexibilizar 38 rubros y actividades en el marco de lo dispuesto por Poder Ejecutivo Nacional, que han sido consensuadas con todos los estamentos de cada localidad bajo estricto cumplimiento de la normativa vigente, siguiendo los protocolos que se indiquen desde provincia para cada actividad. (Ej.: albañilería y personal afectado a la construcción en general, bazar, metalúrgicas, electricistas, pinturería y pintores, carpintería, centro de estética y peluquerías, lavadero de autos, centros de salud, estudios jurídicos y contables, etc.), publicó El Departamental.



SITUACIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS

El legislador también traslado al primer mandatario provincial “la delicada situación económica y financiera de los Municipios y Comunas, que vieron disminuidos significativamente la recaudación”. Sobre este particular “estamos solicitando y proponiendo medidas para que durante 3 meses no se hagan retenciones en la coparticipación; se agilice la distribución de ATN y los pagos de los certificados de obra pública; que se libere otra cuota del fondo del coronavirus; más recursos del FOM; todo de acuerdo con propuestas técnicamente fundamentadas que hemos hecho llegar”.

Finalmente Michlig comentó que en cuanto a la posibilidad de las salidas recreativas “hay diferencias respectos a lo que plantean distintos intendentes y Presidentes Comunales”, pero que “el Gobernador nos adelanto que en los próximos días se va a tratar de unificar un criterio lo cual se va reflejar en la norma respectiva”.