Nuevo autobomba para el cuartel de Bomberos Voluntarios local Región 29 de abril de 2020 Redacción Por El nuevo vehículo fue entregado, en calidad de comodato, por orden del gobernador Perotti y la conformidad del senador Calvo, para sustituir la unidad del cuartel ramonense, destruida en un siniestro en Bauer y Sigel, no siendo afectado el personal actuante.

FOTO PRENSA COMUNA// AUTOBOMBA// El titular comunal, José Barbero, miembros del cuartel, y el anterior jefe comunal, Fabio Barbero. PAVIMENTO URBANO.//Fue completada la segunda mano de calle Juan B. Justo. VEREDA.//Se ejecutó la acera del centro de aislamiento.



RAMONA.- un lamentable incidente acaecido el pasado sábado en la zona rural de la vecina localidad de Bauer y Sigel, en el cual, parte del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramona, en ocasión de una intervención para sofocar un incendio rural, ha visto como su autobomba fue alcanzado por las llamas, causando importante daños materiales, pero felizmente no a la integridad física del personal actuante.

Ante dicha situación, en comunicación telefónica, y en miras a garantizar la operatividad del Cuartel, José Barbero requirió la cesión del equipamiento indispensable para suplir el vehículo siniestrado al Secretario de Protección Civil de la Provincia, Gabriel Gasparutti, quien inmediatamente inició las gestiones necesarias para atender tal requerimiento.

Fruto de ello, por expresa orden del gobernador Omar Perotti y la conformidad del senador Alcides Calvo y el presidente de Federación Santafesina de Bomberos, Enrique Martín, se efectuó en la ciudad de Santa Fe la entrega, en calidad de comodato, de un nuevo móvil. Se trata de un autobomba de primer ataque, de porte liviano, doble cabina, de tracción 4×4, con 1.500 litros de capacidad de carga para agua y espuma, posee un sistema de autoprotección térmica y de aire respirable en la cabina para la tripulación. Además, está equipada con mangueras, lanzas, acoples y herramientas de zapa.

Paralelamente, el Presidente Comunal, en sencillo acto desarrollado en su despacho, ha resuelto destacar a la dotación actuante, valorando el gesto de haberse expuesto al riesgo en cumplimiento de su deber bomberil, tarea que, lamentablemente, no siempre es dimensionada y reconocida como debería. El mandatario agradeció la entrega y transmitió el orgullo de la comunidad ramonense, alentándolos a continuar con su loable compromiso.



CONSTRUCCION PAVIMENTO URBANO

Completando una obra que necesariamente debió ser paralizada por el aislamiento social dispuesto por el Estado Nacional, se ejecutó la segunda mano de calle Juan B. Justo entre Rivadavia y R. Sáenz Peña, en el marco de la excepción prevista para la pequeña obra pública local y con especial cuidado en las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento de los trabajadores afectados.

La obra suma el aporte municipal al esfuerzo económico de los vecinos beneficiados, valorizando el sector urbano y cada una de las viviendas que lo componen, sosteniendo un importante nivel de inversión y la ocupación de mano de obra, en un momento de crisis para el empleo en general, tanto público como privado, que requiere de mayor ahínco oficial y una adecuada administración de los recursos.

De este modo, mejorará la circulación vial, estética, higiene e, indirectamente, la calidad de vida de las familias que habitan el sector.



DOTACIÓN DE ACCESIBILIDAD A ASOCIACION RENACIMIENTO

Entre las diversas acciones sanitarias planificadas para la atención de los efectos generados por el Coronavirus, la Comuna junto al personal del Centro de Salud desarrollan tareas para dotar de servicios adecuados a la Asociación Renacimiento, eventual centro de aislamiento de pacientes infectados cuyo cuadro no requiera hospitalización.

El inmueble de dicha institución ha sido seleccionado para dicha función, con acuerdo y absoluta predisposición de sus autoridades, en virtud de su conveniente cercanía con el efector local y la consecuente practicidad para los trabajadores de la salud.

Además de las labores vinculadas al acondicionamiento internos y disposición de sus espacios, se realizaron otras de carácter edilicio, tales como veredas y pequeñas reparaciones que el uso para el que ha sido propuesto demanda.