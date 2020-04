BebeContepomi tuvo un accidente Información General 29 de abril de 2020 Redacción Por El conductor iba a bordo de su auto de alta gama este martes al mediodía en Palermo cuando chocó contra un árbol. “No me pasó absolutamente nada”, contó a Teleshow

Carlos José Contepomi, popularmente conocido como Bebe Contepomi, tuvo un accidente automovilístico este martes al mediodía cuando circulaba por el barrio de Palermo. Su auto terminó incrustado contra un árbol y afortunadamente el conductor salió ileso de la colisión.

“Salí de la radio. Después del semáforo de Soler, cuando se pone verde, arranco y patina el auto contra un árbol”, detalló el conductor a Teleshow sobre el hecho que tuvo lugar en la Avenida Juan B. Justo entre Paraguay y Charcas.

Según el testimonio del animador, el auto no tuvo ningún problema -"lo tengo hace ocho meses", dijo sobre el vehículo de alta gama que manejaba- sino que el inconveniente se debió a que el asfalto estaba mojado, producto de la lluvia torrencial que sacudió a la ciudad en las últimas horas.

“El piso estaba mojado. Yo iba a 30 kilómetros por hora”, indicó sobre la velocidad en la que transitaba sobre la Avenida. El auto de Contepomi terminó contra un árbol sobre la vereda en la que hay ubicado un importante shopping comercial. “No me pasó absolutamente nada”, destacó y calificó el hecho como “un golpe chiquito”.

El conductor aseguró que que llevaba el cinturón de seguridad puesto y que el impacto fue tan leve que ni siquiera se activó el airbag. Luego del accidente, efectivos policiales se hicieron presentes para constatar que no hubiera heridos.

En las imágenes a las que tuvo acceso Teleshow, se ve al animador con el tapabocas puesto y viendo cómo la grúa intenta remolcar el vehículo, que terminó con el tren delantero averiado.

Ya desde su casa, en donde cumple la cuarentena total junto a su familia, el conductor utilizó su cuenta de Twitter para hacer referencia al hecho. Relató lo sucedido y pidió que no se especule al respecto. “Sé que están aburridos pero, por favor, no molesten que tengo hijos y familia que se preocupan por nada”, escribió el conductor de Todo lo demás también, de 9 a 13 por FM Mega.

“No pasó absolutamente nada más que la trompa del auto. Sigan con lo suyo que yo tengo mucho trabajo y necesito concentrarme. Besos”, agregó en la red social en la que tiene casi 300 mil seguidores. Además, contó que se estaba preparando para realizar una entrevista en vivo por Instagram a la banda uruguaya No te va a gustar.