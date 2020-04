Fueron demorados los hermanos Barrientos Deportes 29 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los hermanos Pablo y Hugo Barrientos fueron demorados por romper la cuarentena por la pandemia de coronavirus para jugar un partido de fútbol 5 en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Según fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 17.00 y los ex futbolistas de San Lorenzo y Huracán, respectivamente, fueron imputados junto a otras once personas en el barrio 9 de Julio de la mencionada ciudad.

En tanto, los voceros señalaron que entre los demorados se encontraban el presidente del club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, integrantes de la comisión directiva, jugadores y ex futbolistas. Las trece personas fueron liberadas, pero fueron notificadas por la Justicia Federal e imputadas por incumplir con el artículo 205 del Código Penal.

Pablo "el Pitu" Barrientos, quien surgió de San Lorenzo y pasó por Estudiantes de La Plata, Catania de Italia y Toluca de México, actualmente se encuentra en Nacional de Montevideo donde arribó en la mitad de la temporada pasada. En ese primer semestre, ya había sido sancionado por el club uruguayo por incumplir el protocolo de jugador profesional al concurrir a un local bailable durante la madrugada tras la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores.

Por su parte, Hugo Barrientos ya se retiró de la actividad profesional tras jugar en la CAI, Atlético de Rafaela (fue una de las figuras en el ascenso de 2003 y la temporada de primera 2003/04), Instituto de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Newell's, All Boys y Huracán, entre otros equipos.