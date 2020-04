Médicos van al paro por "discriminación" Locales 29 de abril de 2020 Redacción Por Se trata de profesionales que trabajan en centros de salud sin internación y quedaron afuera del pago del bono. El gremio Siprus definió una medida de fuerza para este miércoles, mientras que Amra lanzó un paro por 72 horas desde el jueves.

Médicos y enfermeros de la provincia de Santa Fe plantearon este martes su malestar por haber quedado marginados del pago del bono de 5 mil pesos dispuesto por el gobierno nacional por cuatro meses para trabajadores de la salud. Se trata de profesionales que se desempeñan en centros de salud y establecimientos sin internación. Por esta razón, el gremio Siprus definió una medida de fuerza para este miércoles, mientras que Amra lanzó un paro por 72 horas desde mañana jueves.

El Ministerio de Salud y de Trabajo de la Nación modificó el lunes la resolución conjunta 3/20 que se hizo pública el 18 de abril para el pago de un bono de cuatro cuotas de 5.000 mil pesos establecido por el gobierno nacional.

Este cambio dejó afuera a los profesionales que trabajan en establecimientos de salud sin internación. Así fueron excluidos los 120.000 trabajadores de las 6.000 unidades sanitarias del país que están en la primera línea de la batalla contra el Covid-19.

Es por esto que el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) realizará este 29 de abril un paro en dichos efectores reclamando que el bono nacional de 5000 pesos no discrimine a ningún nivel ni modalidad de atención.

“Esto representa una inexplicable e inaceptable discriminación del primer nivel de atención, atentando contra la equidad de quienes se desempeñan en el sector salud”, denunció el gremio. La atención primaria es la base de la salud colectiva. Sin ella no habrá batalla exitosa contra el coronavirus. Este error debe ser reparado de inmediato”, señalaron.

En tanto, desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), su titular Sandra Maiorana anticipó que el paro será por 72 horas desde el próximo jueves. "Se trata de una discriminación terrible, porque todos estamos abocados a la pandemia, además de que el virus acá en Santa Fe tiene circulación comunitaria", explicó en el programa "Todos en la 8" de LT8.

"Resulta que a todos nos han modificado los horarios y modalidades de trabajo por la pandemia y resulta que hay médicos de primera que lo van a cobrar al bono y médicos de segunda que no lo van a cobrar, no podemos permitir eso, así que lanzamos el paro por 72 horas aunque haya un feriado porque se trabaja y tampoco se paga, no se puede manosear a la gente de esta manera", afirmó.