"Todavía falta", dijo el intendente

Ante la posibilidad de flexibilizar algunas medidas propuesta por el presidente Alberto Fernández, el Intendente remarcó: “Hasta que no den negativo las personas que aún están infectadas no vamos a salir de esta situación. Además, no depende de nosotros sino de la evaluación que hagan el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación para que cambie la identificación de nuestra condición de riesgo en la ciudad”. “En algunos casos el hisopado da negativo a los 14 o 15 días y, en estos casos de conglomerado, hace más de 21 días que se realiza y aún sigue dando positivo. Esto significa que esas personas que se contagiaron por otros, se les está extendiendo más tiempo el virus en el cuerpo. Por lo tanto, hay que extremar los cuidados con lo que es la circulación en la ciudad y en aquellas actividades que se van activando nuevamente”, señaló.