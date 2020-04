Aprueban cierre de la temporada 2019/2020 Deportes 29 de abril de 2020 Redacción Por SE SUSPENDIERON LOS DESCENSOS

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Comité Ejecutivo de AFA se reunió ayer de manera virtual y aprobó por unanimidad la finalización de la temporada 2019/2020 en todas las categorías del fútbol argentino, la suspensión de los descensos hasta 2022 y los equipos clasificados a las próximas copas internacionales.

Las medidas anunciadas en las últimas horas buscan que los clubes puedan "reorganizarse, preparar con previsibilidad la nueva temporada y, en general, para que las consecuencias económicas no se agraven más de lo que ya están".

"AFA debe coadyuvar para que sus clubes lleven a cabo dichas acciones de saneamiento institucional, adoptando a tal fin la decisión de no incluir descensos para la temporada 2021, de manera que todo el proceso pueda realizarse sin la presión adicional de tener que conformar un plantel profesional que le permita sostener la categoría en la que participa", dice la resolución.

Así las cosas, los primeros cuatro de la tabla de posiciones -Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Copa Libertadores, a la espera de los dos cupos restantes (Copa de la Superliga y Copa Argentina).

Mientras, del quinto al décimo jugarán la Sudamericana, estando clasificados Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús.

En cuanto a los ascensos "la decisión irá de la mano con el lapso de tiempo disponible, post 30 de junio, para poder establecerlos en cancha".

"Una nueva reunión virtual con el Comité Ejecutivo de AFA, priorizando siempre cuidarnos entre todos. Sin dudas, que lo más importante es la salud de todos los argentinos", publicó el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, luego de la teleconferencia.



JUGAR CON PUBLICO

La Asociación del Fútbol Argentino ubicó como una "condición indispensable" para el retorno de sus torneos tras la pandemia del coronavirus la posibilidad de que exista "afluencia de público", algo que parece poco probable para los próximos meses.

Así lo expresó en el Boletín Oficial, en el que confirmó la finalización de la temporada 2019/20 para sus diferentes torneos masculinos y femeninos de fútbol.

"No existe indicio alguno que nos permita válidamente aventurar una fecha en la que los estamentos gubernamentales correspondientes habiliten el desarrollo de competencias deportivas con afluencia de público, condición indispensable para que la AFA pueda reanudar con la programación de sus competencias", explicó la institución encabezada por Claudio Tapia.