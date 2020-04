Tras la muerte de preso en una cárcel Policiales 29 de abril de 2020 Redacción Por PENITENCIARIOS PRESOS

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron detenidos como acusados de ser cómplices del asesinato de un preso en el interior de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, en tanto que buscaban una oficial del organismo acusada de ser la autora material del crimen.

Los dos detenidos están acusados de encubrimiento agravado en torno al asesinato del interno Federico Rey, de 23 años de edad, quien fuera ultimado de varios disparos en el marco de los serios incidentes ocurridos en esa cárcel el miércoles último, a partir de reclamos por parte de los presos de protección ante la pandemia del nuevo coronavirus.



En tanto, la persona prófuga es Eliana Heindereich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento, quien fue acusada del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario mediante el empleo de arma de fuego.



Los detenidos son el subprefecto Gastón Abila, subjefe de la Guardia de Seguridad Armada, quien fue aprehendido en La Plata, y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi, subdirector de Administración, arrestado en Santa Teresita, según fuentes judiciales citadas por el sitio del diario Clarín.



Tras el fallecimiento de Rey, en primera instancia, las autoridades del SPB aseguraron que fue ultimado a puñaladas durante una riña entre presos.

Sin embargo, en la autopsia en el cuerpo del interno se comprobó que en realidad presentaba ocho impactos compatibles con postas de goma y al menos uno de plomo, mientras no existían rastros de heridas punzantes.

En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó ante la Justicia como particular damnificada y patrocinará a la familia de la víctima.

"Federico Rey de 30 años murió el miércoles en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela: agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo asesinaron con balas de plomo.

"Posteriormente, para garantizar la impunidad, las autoridades penitenciarias construyeron y difundieron la versión de la riña entre presos, responsabilizando del hecho a otros detenidos", indicó la CPM en un comunicado.



La versión de la Comisión es que el incidente que derivó en la muerte del preso arrancó con la difusión de un audio, en el que un supuesto médico advertía las graves consecuencia en las cárceles de la pandemia, luego de que se conociera que se infectó por coronavirus un interno de la Unidad Penal 42, también situada en Florencio Varela.

Siempre según la versión del CPM, dos internos se subieron a los techos del penal para pedir mayores medidas de protección y fueron brutalmente reprimidos, lo que originó la reacción de otros internos, los que fueron disuadidos a balazos, situación en la cual Rey recibió los impactos mortales.

En tanto, tras conocerse la denuncia, Xavier Areses, -titular del SPB- aseguró que el organismo va avanzar "con la investigación hasta las últimas consecuencias".

"La utilización de proyectiles de plomo no está permitida dentro de las cárceles. Se utiliza en la seguridad perimetral, solo en casos extremos y para repeler agresiones externas", sentenció Areses.