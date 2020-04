La cantidad de muertos en el mundo por coronavirus aumentó a 216 mil Internacionales 29 de abril de 2020 Redacción Por Hasta el momento hay 3.110.219 pacientes infectados por el Covid-19 en casi 200 países.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La cantidad de contagiados confirmados en el mundo por coronavirus superó los 3,1 millones de casos, mientras que la cifra de muertos por esta enfermedad ascendió a más de 216 mil, según el último informe publicado hoy por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Hasta el momento hay 3.110.219 pacientes infectados por el Covid-19 en casi 200 países, con 920.044 recuperados. Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 216.808.

Estados Unidos es el país con más personas infectadas ya con más del cuádruple de casos que tiene el país que le sigue con 1.010.717 de pacientes con Covid-19 y 58.365 fallecidos. El país registrpo ayer 2.207 nuevas muertes confirmadas por coronavirus, luego de dos días en los que registró una cifra por debajo de los 1.300. Según el recuento de la universidad local Johns Hopkins, con esta cantidad de decesos el número supera los 58.300, más que los soldados estadounidenses fallecidos en dos décadas de guerra en Vietnam.

En ese sentido, durante el conflicto murieron 58.220 soldados estadounidenses entre 1955 y 1975, según cifras oficiales de los Archivos Nacionales. El epicentro del brote tiene lugar en Nueva York, que concentra aproximadamente el 30% de los casos confirmados, más de 300.000, y casi el 40 por ciento de las muertes, 22.866.

Por su parte, España tiene 232.128 contagiados y 23.822 muertos, mientras que Italia le sigue con 201.505 pacientes, pero sigue segundo en decesos -superado solo por EE.UU.- con 27.359.

Francia está en el cuarto lugar con 169.052 casos y 23.694 fallecidos, en tanto, Reino Unido acumula 162.350 contagiados y 21.745 muertos y superó así a Alemania, que registra 159.431 infectados y 6.215 decesos.

Por su parte, Turquía suma 114.653 infectados y 2.992 fallecidos, Rusia, que ya superó en cantidad de casos a Irán, tiene 93.558 contagiados y 867 muertos.

Justamente, Irán acumula 92.584 enfermos y 5.877 decesos y China, el país donde se originó el brote, suma 83.938 contagiados y 4.637 muertes, pero los medios de prensa chinos críticos de la gestión de gobierno de Xi Jinping desconfían de la veracidad de los datos oficiales sobre la evolución de la enfermedad allí.

Por su parte, Brasil -el segundo país de América en esta estadística negativa, detrás de los Estados Unidos, y el primero de Sudamérica en cantidad de casos- acumula 71.886 contagiados y 5.017 decesos, superando los decesos que tiene China. El gigante sudamericano estableció ayer un nuevo récord de muertes en un solo día por coronavirus, al registrar 474 decesos.

Ahora el gobierno que encabeza Jair Bolsonaro enfrenta fuertes críticas por su gestión frente a la pandemia. Incluso ex ministros de Salud de Brasil como Alexandre Padilha, Arthur Chioro y Humberto Costa denunciaron a Bolsonaro ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidos por su actuación. Más allá del dramatismo de las cifras que se registran en el vecino país, el Gobierno brasileño indicó que 32.544 pacientes lograron recuperarse de la enfermedad, lo que supone el 45 por ciento de los casos confirmados.

Canadá posee 50.932 contagiados y 2.976 muertos, mientras que Bélgica tiene 47.334 enfermos con Covid-19 y suma 7.331 fallecidos.

En el continente americano, después de Estados Unidos, Brasil y Canadá, aparece Perú con 31.190 casos y 854 decesos, luego le siguen Ecuador con 24.258 contagiados y 871 muertes, México con 15.529 infectados y 1.434 fallecidos, Chile con 14.365 afectados y 207 muertos, República Dominicana 6.416 casos y 286 decesos, y Panamá 6.021 contagios y 167 fallecidos.

Por último, en África, el país más afectado por la propagación de la enfermedad pasó a ser nuevamente Egipto con 5.042 enfermos y 359 decesos, seguido por Sudáfrica, con 4.996 casos y 93 muertos.



ENVENAMIENTO CON

DESINFECTANTES

El Centro para el Control de Envenenamientos de Nueva York recibió unas 100 llamadas por intoxicación con productos desinfectantes en un periodo de cuatro días después de la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de usar, ingerir o inyectarse estos productos para combatir la pandemia del coronavirus.

El 23 de abril Trump sugirió, durante su conferencia diaria en Casa Blanca sobre el COVID-19, estudiar la posibilidad de usar una inyección de productos de limpieza para combatir el virus, dejando atónita a la comunidad científica.

Ese día, el Centro de Nueva York recibió 21 llamadas que fueron relacionadas con el contacto con lavandina y 11 para otros desinfectantes, lo que contrasta con el total de seis llamadas para esa fecha el año pasado. Los datos del Centro no especifican si el contacto con el producto fue en la piel o ingerido.

Las llamadas aumentaron el 24 de abril, al día siguiente de la sugerencia del mandatario, registrándose 23 casos relacionados con el contacto con lavandina, usada como desinfectante en millones de hogares, un consumo que además se disparó durante la pandemia, llegándose a agotar en muchos comercios en el momento más alto de los casos.

Además, un total de 16 llamadas fueron en relación con el envenenamiento con otros desinfectantes que no se especifican.

Sin embargo, el año pasado en la misma fecha el Centro sólo recibió en total 10 llamadas de neoyorquinos.

El presidente se defendió de la polémica generada con su sugerencia alegando que se trató "de una broma" sarcástica.

El 25 y 26 de abril, tras el rechazo de la comunidad científica y de los fabricantes de productos de limpieza a la sugerencia presidencial, se reflejó una reducción en los casos, con 16 y 5 casos respectivamente por contacto con lavandina. El año pasado para esos dos días, el Centro recibió un total de 11 llamadas.