“El compromiso de todos y todas nos ha permitido achatar la curva de contagios” Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por En medio de las polémicas suscitadas respecto a porqué en la provincia de Santa Fe y específicamente en Rafaela no se ha flexibilizado la cuarentena, el intendente Luis Castellano realizó un posteo en sus redes en las que agradeció a la ciudadanía el esfuerzo realizado pero insiste en la necesidad de no relajarse en esta fase de la pandemia.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ACUERDOS. Castellano junto a Peiretti y Postovit al dialogar por videoconferencia con Norma Bessone y otros dirigentes ruralistas.

“Queridos rafaelinos y rafaelinas”, comienza diciendo el intendente, “tal cual informara el Presidente de la Nación el sábado, hoy el país está ingresando en una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se extenderá hasta el 10 de mayo inclusive. Y Rafaela también. Lo primero que tengo para decirles es: gracias. Es el compromiso de todos y todas el que nos ha permitido achatar la curva de contagios en nuestra Rafaela. Pese a ser una ciudad en la que muchísima gente regresó de viajes al exterior en medio de la pandemia, hoy tenemos solo 21 casos. Y a su vez, dado que pudimos garantizar los protocolos de aislamiento y seguimiento de casos, por el momento no tenemos transmisión comunitaria. Esto es muy importante, y es un logro de todos”, destacó el mandatario.

Y continuó expresando: “pero lo cierto es que sí tenemos transmisión por conglomerado: casos importados que han ido contagiando a sus círculos más cercanos y estos a los suyos. Esto es lo que nos impide flexibilizar las medidas de aislamiento, de acuerdo a los criterios epidemiológicos establecidos por los expertos. Seguimos siendo una ciudad de riesgo y por eso tenemos que seguir cuidándonos. Sé perfectamente que el confinamiento no es una medida agradable para nadie, pero es importante que entendamos tres cosas: 1) Es la mejor herramienta que tenemos para protegernos, preservar la salud y la vida. La más eficaz, acá y en el mundo. 2) No podemos dar un paso atrás: tenemos que evitar que la transmisión se vuelva comunitaria y que de ese modo el escenario se nos vuelva aún más cuesta arriba. 3) En materia económica: Si bien por el momento no podemos flexibilizar las restricciones, quiero que sepan que estoy hablando con todos los sectores económicos y evaluando de cerca todas las situaciones. Si el cumplimento de las restricciones nos lleva a un panorama que habilite la posibilidad de ampliar las actividades permitidas, no tengan dudas que lo haremos con la mayor celeridad”.

Castellano siguió refiriéndose a las dificultades económicas y reafirmó que “sé que todos necesitamos que la economía vaya retomando lo antes posible un sendero de cierta normalidad. Soy consciente de ello, pero también de que frenar el contagio es lo que nos permite, además de salvar vidas, evitar que el confinamiento se vuelva aún más prolongado, profundizando así las dificultades”.

“Por último, una vez más, agradecer a nuestro personal de la salud, a nuestro equipo municipal, que viene haciendo un gran esfuerzo a lo largo y ancho de nuestro territorio, y a todos ustedes, por la demostración de solidaridad y compromiso que vienen dando desde sus casas: Muchas gracias a todos y a todas”, concluyó en su publicación.



CONFIRMAN LA CUARENTENA

SIN CAMBIOS EN LA CIUDAD

El decreto presidencial dice: El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado” y Rafaela está comprendida en transmisión por conglomerado. Por tal razón desde el Ejecutivo ratifican la cuarentena sin nuevas excepciones.

En tanto desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia comunicaron que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Rafaela.

Es importante cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus, conservando la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros, la higiene de manos con agua y jabón o alcohol y evitar llevarlas a la cara. Salir solo para lo indispensable, usando barbijo o tapaboca.