Por segundo día consecutivo, no hubo nuevos casos en Santa Fe Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por REPORTE EPIDEMIOLOGICO

FOTO SCS

El reporte epidemiológico que presentó anoche la secretaria de Salud, Sonia Martorano, reveló que en las últimas 24 horas no se diagnosticó ningún caso positivo de coronavirus en la Provincia de Santa Fe, donde la cifra quedó estancada en 242 desde que se inició la pandemia. Es el segundo día en el que no se reportan casos de la enfermedad: los laboratorios de análisis que funcionan en todo el territorio provincial no detectaron nuevos contagios ni domingo ni lunes.

Como todos los días, el informe de la Dirección Provincial de Epidemiología aclara que del total de casos, 236 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

Asimismo, consigna que hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia, entre ellos el rafaelino Clemente Pérez. En tanto, tres pacientes se encuentran en cuidados intensivos, dos con asistencia respiratoria mecánica mientras que el resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento.

Otro hecho positivo es que de los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 136 pacientes confirmados presentan alta (65 definitivas y 71 transitorias). En la provincia se registraron 4.305 notificaciones de las cuales 3.846 fueron descartadas y 217 continúan en estudio.

En lo que hace a Rafaela, se mantiene en 21 casos el total de infectados y una persona fallecida. Según la planilla difundida ayer, 8 casos aún están a la espera de los resultados de los análisis.

En el orden nacional, cinco nuevos fallecidos y 111 contagios por coronavirus fueron confirmados anoche en todo el país, por lo que la cifra total es de 4.003 enfermos y 197 fallecidos, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.



VACUNACION CONTRA

LA GRIPE

Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que durante el primer mes de la campaña 2020 contra la gripe, se llevan aplicadas 307.841 dosis de vacunas. La inmunización es gratuita para todos los grupos de riesgo y se encuentra disponible en todos los centros de salud de la provincia.

Los números indican que hasta el momento en las 5 regiones de salud se han aplicado 167.530 en Rosario; 71.332 Santa Fe; 29.497 Rafaela; 22.172 Reconquista y 17.310 Venado Tuerto.

“Es importante que los grupos de riesgo consulten a su centro de salud más cercano y se coloquen la vacuna, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo con la pandemia de Covid-19 Coronavirus”, aseguró el titular de la cartera sanitaria, Carlos Parola.

La recomendación hacia los grupos de riesgo es que todos los años se vacunen contra la gripe para protegerse de ésta y sus posibles complicaciones graves.