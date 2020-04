Alertan por una "preocupante ausencia del gobierno provincial" Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La conducción del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) planteó su inquietud por la situación que atraviesa la economía santafesina y advirtió sobre una "preocupante ausencia del Gobierno" en el territorio así como también de sus funcionarios que no recorren las ciudades y pueblos.

"Hace semanas expresamos nuestra preocupación por los impactos que generaba la pandemia de COVID-19 en el sistema económico santafesino. En esa oportunidad ya observábamos con preocupación los primeros puntos de impacto de la pandemia en las Pymes y ocupaciones independientes, especialmente en la dificultad de afrontar el pago de sueldos del personal y la interrupción caótica de la cadena de pagos y los inconvenientes para atender los gastos de estructuras elementales e imprescindibles de toda actividad (alquileres, servicios públicos, servicios comerciales, etc), dificultades que se acrecientan a medida que se extiende la duración de esta coyuntura", señala el documento que lleva la firma del titular del Comité, Carlos Fascendini y de dirigentes como José Corral, Mario Barletta y Victoria Civalero entre otros.

"Desde el rol institucional que hoy nos corresponde ocupar, hemos brindado al Gobierno Provincial potentes herramientas para enfrentar esta coyuntura, entre las que se destaca la facultad al Poder Ejecutivo para concretar la toma de financiamiento por $54.000 millones que afirmaba ya haber procurado. Asimismo se propusieron medidas concretas y factibles integrando un plan de "40 medidas urgentes "oportunamente difundido. Tales medidas contenían múltiples ejes como el alivio de la carga tributaria y previsional, financiamiento y asistencia no reintegrable. En esa oportunidad

instábamos a los gobiernos nacional y provincial a asumir una postura activa para atender dicho impacto atroz sobre el sistema productivo", agrega el texto que también suscriben los presidentes del Bloque de Senadores, Felipe Michlig y de Diputados, Maximiliano Pullaro.

Asimismo, señalan que de información difundida por la propia Unión Industrial Argentina bajo el título "Impacto del Covid en empresas" (cuya muestra contiene casi un 30% de empresas santafesinas) se observa que 7 de cada 10 empresas declaran soportar caídas en sus ventas superiores al 60%. Incluso dicho nivel de caída se observa en algunas actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Un tercio de las que manifestaron tener ese nivel de caída son empresas de actividades exceptuadas. Más del 70% de las empresas declara tener dificultades para afrontar los sueldos y una parte importante de ese grupo anticipa no poder hacerlo ni siquiera parcialmente. 8 de cada 10 empresas que poseen dificultades para pagar sueldos aún no han tenido acceso a líneas de crédito para ese objetivo. 3 de cada 4 empresas tuvo cheques rechazados. En abril, 3 de cada 10 empresas sufrieron el rechazo de más del 30% de los

cheques que emitieron.

La UCR santafesina destaca que "en estas semanas transcurridas vemos que desde el Gobierno Nacional se han adoptado diversas medidas, muchas de ellas coincidentes o en sintonía con lo que planteáramos en las "40 medidas urgentes". "Si bien aún resultan insuficientes y es necesario mejorar su implementación para que logre una mayor cobertura en términos de accesibilidad por parte de las empresas y ocupaciones independientes, brinda una imagen de un gobierno nacional que intenta acciones orientadas a la atención y a dar presencia estatal", subraya.

"Dicha actitud contrasta notoriamente con lo que se observa respecto del Gobierno Provincial del cual se visualiza con profunda preocupación tanto una falta de iniciativa como de acciones concretas. Asimismo se observa una notoria desatención y escucha de los reclamos de quienes carecen de respuestas y su situación económica es crítica: pequeños comerciantes, inmobiliarias, hoteleros, gastronómicos de pequeña y mediana escala, peluqueros, gasistas, sanitaristas,

profesionales liberales, sectores de servicios e intermediación, etc. Alguno de dichos actores hasta carecen de representación colectiva elemental como lo tienen los sectores asalariados", afirma el Comité Radical en su tramo más ácido del documento.

Por último, la dirigencia radical exhortó al Gobierno provincial a "adoptar iniciativas y acciones para cuya

instrumentación tiene las facultades e instrumentos que solicitó legislativamente, especialmente se torna imprescindible e impostergable la instrumentación de medidas de financiamiento a empresas y ocupaciones independientes". Por último, manifiesta su convencimiento de que "la atención de la crisis sanitaria y económica requiere, como condición necesaria, fortalecer la relaciones en el plano político. Por eso, deploramos el silencio y la falta de respuesta al pedido de la UCR de una reunión con el señor gobernador para analizar esta compleja problemática y sus cursos de acción".