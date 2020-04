Tapia: "Vamos a dar los torneos por finalizados" Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por El presidente de la AFA anunció los cambios que se vienen en el fútbol argentino, a raíz del parate por el coronavirus, y avisó que son avalados por el 90 por ciento de los clubes.

FOTO ARCHIVO CLAUDIO TAPIA. /Confirmó que se darán por finalizados los torneos que se encontraban vigentes.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - En medio de la pandemia de coronavirus, que motivó la suspensión de la actividad, y con la urgencia que el caso amerita, los dirigentes de la AFA se reunirán hoy de manera virtual para darle un marco legal a decisiones ya tomadas: la temporada de Primera se da por concluida sin campeón de Copa Superliga ni descensos y ascensos que se definirán en cancha.

Así lo anunció el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, adelantando la resolución que se hará oficial cuando este martes se reúna el Comité Ejecutivo y sin querer aventurar fechas de un posible regreso de la competencia, que dependerá de las resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación.

En declaraciones a TNT Sports, Tapia admitió que estas decisiones "para algunos pueden ser antipáticas", en virtud de las diferentes opiniones que expresaron tanto Jorge Ameal (Boca) como Rodolfo D´Onofrio (River), en contra a la ampliación de la cantidad de equipos en el torneo de Primera División.

"También es decisión de los dirigentes que no haya descensos en esta temporada que ha finalizado, pero mantener los promedios para que cuando en el 2022 vuelva el descenso, sea de esa forma y podamos volver a un calendario anual como tiene Sudamérica", sostuvo.

Los parámetros más importantes de la reunión radicarán en la conclusión de la temporada 2019/20 de Primera División, que todavía tenía por jugar la Copa de la Superliga, cuyo campeón clasificaría a la Copa Libertadores 2021.

Esa plaza -al igual que la de la Copa Argentina que está en etapa de 32avos de final- se dirimirá en el campo de juego en un torneo que se disputará con un formato a definir y en las fechas de 2020 que queden disponibles para competir.

"Hay que tomar estas decisiones por el fútbol argentino: una es la de dar por finalizados los torneos de Primera División para poder designar las plazas a nivel sudamericano para las competencias de 2021. Respetar las plazas de las que quedan vigentes, una de la Copa de la Superliga y otra de la Copa Argentina, y se van a dirimir en el torneo que podamos jugar, de la manera que podamos jugarlo y con la posibilidad que nos deje la pandemia", explicó.

En ese sentido, la clasificación a la Libertadores y Sudamericana 2021 serán mediante la tabla acumulada de los puntos que los equipos sacaron entre la Superliga y la única fecha disputada de la Copa, antes del freno por el coronavirus.

Asimismo, la finalización de la Copa de la Superliga -que era sumatoria para los promedios de la tabla de la permanencia- derivará en la suspensión de los descensos, aunque la continuidad de los promedios.

Y lo justificó en la necesidad de evitar perjuicios deportivos en un contexto económico frágil: "Sacar los descensos por dos temporadas es para bajar el impacto económico. Hay clubes que tienen capacidad de recuperación más rápida y mejor de otros, los clubes denominados ´chicos´ o de ascenso les va a costar mucho más".

El tercer punto de "debate" serán los ascensos de las diferentes categorías menores, que incluso tienen diferentes formatos para su resolución, pero que Tapia ya avisó que serán "en cancha".

"Hay tres categorías (B, C y D) con el mismo reglamento, mientras que Primera Nacional y Federal A tiene otro formato.

Lo que sí decimos es que sean en campo de juego, cuando las autoridades nos permitan jugar", cerró.

Todo esto provocará que los diferentes torneos del fútbol argentino tengan un aumento en la cantidad de participantes las próximas dos temporadas, algo que muchos dirigentes -aún hoy con la decisión prácticamente tomada- miran de reojo.



LOS QUE VAN A LAS COPAS

Los cuatro cupos de la Libertadores serán para Boca (el campeón), River, Racing y Argentinos (superó a Vélez en la fecha de Copa de la Superliga). Mientras que las seis plazas de Sudamericana serán para ​Vélez (5to de la general), San Lorenzo, Newell’s, Talleres (superó a Central en la fecha de Copa de la Superliga), Defensa y Justicia, más Lanús.

Lo que tomará en cuenta la AFA para los clasificados a las competiciones internacionales es la tabla general con la Superliga más esa fecha de la Copa de la Superliga, lo que produjo algunos cambios con respecto a la tabla del primer torneo: Argentinos, por ejemplo, le sacó a Vélez su lugar en la próxima Libertadores, mientras que Talleres entra por Central en la Sudamericana.

Aún quedan dos partidos pendientes de la Copa Superliga, que son Defensa-Estudiantes y River-Atlético Tucumán.

La idea de AFA es arrancar el fútbol en septiembre con un torneo nuevo donde el campeón conseguirá la clasificación a la Libertadores 2021. Además queda disputar la Copa Argentina, que entrega la otra plaza a la máxima cita continental.