La provincia registra 129 crímenes en 2020 Policiales 28 de abril de 2020 Redacción Por EL RELEVAMIENTO DEL MPA VA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 19 DE ABRIL

FOTO WEB ESCENA DEL CRIMEN. En el departamento Castellanos fueron 3 los crímenes, casi uno por mes.

Un pormenorizado informe realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad provincial, a partir de datos recogidos por diferentes agencias que dependen del mismo, arroja que desde el 1 de enero y hasta el 19 de abril de este año en Santa Fe se registraron 129 homicidios.

La discriminación de los mismos según criterios geográficos indica que de ese total, 38 se cometieron en el departamento La Capital y 66 en el departamento Rosario, donde en idéntico período de 2019 se habían anotado 55 hechos (un 20 por ciento menos).

El resto de los crímenes se repartieron en los departamentos General Obligado (5), Vera (1), San Cristóbal (2), San Javier (2), Castellanos (3), Las Colonias (2), San Martín (2), San Jerónimo (3), Iriondo (1), San Lorenzo (2), Caseros (1) y Constitución (1).

De acuerdo al informe -desarrollado por La Capital de Rosario-, el análisis tiende a "presentar de manera preliminar algunos datos que permitan describir en forma numérica ciertas características esenciales de los homicidios en esos territorios a partir de una combinación de fuentes judiciales y policiales, lo que mejora su calidad".

No obstante, la comunicación advierte que "la periodicidad semanal del informe obliga a producir lecturas e interpretaciones cautelosas dado que la dinámica de las investigaciones, los aportes de nuevas fuentes y la profundización de los procesos de triangulación pueden generar variaciones y diferencias en relación a futuras publicaciones".

Al hablar de homicidios, el informe los define como "aquellos episodios en los que una persona causa la muerte de otra haciendo uso intencional de la violencia" y, en ese sentido, "contempla todos los casos de hechos dolosos o sucedidos en el contexto de otro delito doloso". Por ello, además de las definiciones que brinda el Código Penal sobre lo que es un homicidio simple o agravado, se contemplan aquellos cometidos en ocasión de robo y todo otro que resulte consecuencia de otro hecho delictivo.



CLASIFICACIONES

Para elaborar el informe, las agencias estatales que participaron del mismo se acogieron a una serie de tipificaciones que les permitieron discriminar los móviles de los hechos.

Así, se incluyen episodios con "planificación previa", es decir aquellos en los que aparecen elementos que permiten sostener, al menos de manera provisoria, que la agresión letal no fue espontánea sino que el presunto autor (u otra persona) proyectó al menos mínimamente el evento que luego se cometió. También se identifican los hechos "por mandato o pacto previo", es decir las muertes producidas por una persona diferente a la directamente interesada en el crimen más allá de que el ejecutor haya tenido recompensa económica o de cualquier otro tipo por su actuación.

Otra calificación a la que hace mención el informe tiene que ver con aquellos crímenes que son consecuencia de homicidios previos, es decir por venganza o revancha.

En cuanto a los contextos en los que se producen los homicidios, el análisis contempla una serie de puntos que no son excluyentes entre sí. De esa manera se enumeran la economía ilegal u organización criminal, las peleas de barras bravas, la violencia de género, los conflictos de índole personal o privado, los que tienen participación de integrantes de fuerzas de seguridad y los cometidos en el marco de un robo.



EN LA PROVINCIA

El informe ministerial sobre los crímenes pone el acento en distintos tópicos como el vínculo entre víctima y victimario, el contexto en el cual el hecho se produjo, el método con el que se cometió y el móvil del mismo.

En ese sentido, de los 129 hechos registrados en todo el territorio santafesino, 37 se dieron entre personas conocidas, 21 entre gente sin relación previa comprobada, 11 por enemistades anteriores, 7 en el marco de conflictos de pareja o ex parejas, 10 en el entorno familiar y 43 son investigados sin poder establecerse los vínculos.

Asimismo, sobresale como móvil de los hechos aquellos cometidos por disputas en el marco de economías ilegales u organizaciones criminales, los que suman 46 en todo Santa Fe; seguidos por episodios cuyo origen aún no se determinó (27), las discusiones entre conocidos (14), los conflictos intrafamiliares (12) y los casos de violencia de género (7).

La mayoría de los homicidios registrados en la provincia se dieron en la vía pública (92 de los hechos) según el informe y de ellos, el 71,3 por ciento se comete durante el período nocturno, más precisamente entre las 19 y las 7 horas. En tanto, el 83,7 por ciento de las víctimas son varones, y la franja etaria con más víctimas es la que se extiende entre los 20 y los 34 años, con 71 casos del total.

Finalmente, en los registros de la provincia se contabilizan 84 crímenes producidos con armas de fuego, 25 con arma blanca, 16 con otros medios y hay cuatro hechos que aún se investigan.



EN ROSARIO

Respecto al departamento Rosario, hay 66 crímenes registrados, de los cuales 53 se perpetraron en el ejido urbano de la ciudad, 7 en Villa Gobernador Gálvez, 5 en Granadero Baigorria y uno en Pérez.

Al igual que en la provincia, la mayoría de los crímenes se da en horario nocturno (un 78,8 por ciento de los casos), los hombres son las principales víctimas (83,3 por ciento), la franja etaria con más muertos es la que va de los 20 a los 34 años (37 casos) y más del 80 por ciento de los episodios se producen en la vía pública.