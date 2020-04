Sensaciones y sentimientos Sociales 28 de abril de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

EGRESADOS QUE INGRESAN

Se los puede reconocer fácilmente por su actitud positiva ante la vida, por su predisposición a asumir nuevas tareas y por ser personas respetadas en sus respectivos ámbitos.

Los egresados tienen por costumbre nacer en una franja de edad entre los 62 y 64, y tomar ese hecho como si fuera un acto tan natural como el de respirar. Se incorporan a un modo de practicar la vida activa -por dentro y por fuera- creciendo prácticamente de un minuto a otro (se podría decir, como en el dicho antiguo, en menos de lo que canta un gallo, pero las generaciones actuales solo vieron gallos en los mensajes de whatts app).

Volvamos a los egresados.

El largo período de cincuenta años, transcurrido desde que dejaron de frecuentar las aulas, se les hace tan breve como una fracción mínima de suspiro, cuando desde “su” escuela les llega la invitación a participar de un encuentro con sus iguales de promoción. En ese momento el tan elástico período deja de pesar como medio siglo y se encoge según el gusto personal.

Cada egresado (desde allí en adelante llamado “ex alumno”) abre los ojos inconmensurablemente hacia el futuro, allí presente; su visión, milagrosamente, le ha permitido ver las tres dimensiones de tiempo en el mismo momento: percibe hacia atrás, y en el mismo instante se para en el futuro, consciente de protagonizar el minúsculo presente. Siente que una luz en su mirada le permitirá percibir mucho más, día a día, desde su recuperada capacidad de asombro permanente.

Y por todo eso, que no es poco, la ansiedad empieza a consumirlos ¿cómo será el cambio físico en los demás? ¿igual que el suyo o, sencillamente, ellos estarán -y proporcionalmente- mejor?

No hace falta contar lo que viene después. Es común que tras la emblemática primera cena conjunta se generen nuevos grupos; los que no tuvieron oportunidad de tratarse antes por ser de distinta división, los que mantienen los históricos grupos y los mixtos, porque ahora la diferenciación por divisiones ya no existe y, por lo tanto, se hacen imprescindibles las reuniones “más frecuentes” del nuevo grupo que, con generosidad y sin examen de ingreso, los ha reunido y preparado para encuentros sistemáticamente programados.

Tienen una nueva tarea en común, que les causará satisfacción rendir; una materia que ya han aprobado y de la que no quieren bajar la calificación: se llama crecimiento y la dicta la invisible y prudente y paciente vida, en su carácter de intransigente profesora; una cueva más abierta y generosa que la del cuento tradicional se abrirá cada vez con solo invocar, llamando, a cualquier compañero, el que ha sido consagrado para siempre como amigo.

Lo saben los que ingresaron a la amplia manera de vivir a partir de tener más de sesenta años, comenzando un distinto modo de vivir mediante un aprendizaje recibido, mucho más sólido que el necesario de cuidarse para sobrevivir.

Se los puede distinguir con solo poner atención al relato de lo que evocan: una apenas nacida tecnología donde poderosos ventiladores de pie obligaban a tomarse del asiento para no ser levantados por el aire y, en las veredas, ventilados triciclos y autos con potencia de un niño de fuerza y doble tracción (las piernas para hacerlos andar eran dos).

Los egresados son participantes, ahora, de una precisa escuela donde la exigencia es distinta. Y es bueno que así sea. Han aprendido tanto de convivencia, que les surgió una base suficientemente importante para planificar sus vidas, integrados sólidamente a la sociedad.

Esa misma sociedad de la son parte vital.