Capitanes del Federal con Marchi

Los capitanes de los 30 equipos que integran el torneo Federal A se reunieron el fin de semana de forma virtual con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para exponer la situación que viven sus clubes. En el marco del parate del fútbol argentino por la pandemia del coronavirus, los encuentros de Agremiados, encabezados por el secretario general Sergio Marchi, comenzaron el miércoles con los referentes de primera división. Luego siguieron el resto de las categorías.

A través de la aplicación Zoom, con la presencia de Marchi, un abogado del gremio y los 30 capitanes del Federal A, se desarrolló la reunión que tuvo tres ejes: la salud, la situación laboral y económica que enfrentan los futbolistas en la actualidad.

Del encuentro virtual se coincidió en que "Hay clubes que están mejor que otros, pero básicamente es la preocupación en torno hacia la crisis", señaló Manuel Berra, representante del plantel del Club Cipolletti al diario La Mañana de Cipolletti.

El mediocampista señaló que en el encuentro no se habló del desenlace del campeonato y que el desconcierto es generalizado. “No se habló de fechas del torneo, nadie sabe nada, no se sabe si sigue, no se sabe si arranca de nuevo, si se suspende o no. Están todos con las mismas expectativas que estamos nosotros”, indicó. Además, señaló que se programó otro encuentro: “No hay otra fecha, no creo que haya otra reunión”.



YUSTE Y LO DEPORTIVO

El capitán de Unión de Sunchales, Miguel Yuste, expuso su punto de vista sobre la definición del torneo. En declaraciones al sitio ascensodelinterior.com.ar, manifestó que "Hoy nos encontramos fuera de los 8 que podrían clasificar. Mirando un poco la tabla, con Crucero seríamos los dos que saldríamos perjudicados porque también contamos con un partido menos, y al cumplirlo tenemos la posibilidad de jugarlo y de ganarlo, y ahí entraríamos, sumado a los goles a favor, entre los 8 primeros. Esto es algo atípico lo que está sucediendo y se tome la medida que se tome, hay que respetarla y alguno va a salir perjudicado y por ahí vamos a ser nosotros. Es cuestión de esperar y ver la resolución que se toma. Esperemos que sea lo mejor para todos”.

Recordemos que una de las alternativas para terminar el certamen, y definir los ascensos, es a través de reducidos donde entrarían los 8 primeros de cada zona.