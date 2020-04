Tucumano viajó a Rafaela para trabajar, la obra se suspendió y no puede volver Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por Un tucumano pide ayuda para regresar a la provincia. Está varado al costado de la ruta junto a otros siete obreros.

Hace 50 días que Alberto Cegobia no ve a su familia. El tucumano de 44 años llegó el 8 de marzo a Santa Fe para comenzar a trabajar en una obra vial. Pero las cosas no salieron como esperaba: contó que días después comenzó la cuarentena, la obra se suspendió, los empleadores se fueron y todavía no le pagaron ni la primera quincena, según se desprende de un artículo del diario tucumano La Gaceta.

Cegobia tiene una esposa y cinco hijos que lo esperan en Tucumán. Están preocupados porque saben de las condiciones en las que se encuentra el hombre. Junto a otros siete trabajadores, viven en dos galpones situados en el cruce de las rutas 19 y 34, cerca de Rafaela. El pueblo más cercano, al que suelen ir a comprar provisiones, está a dos o tres kilómetros de distancia, pero los vecinos comenzaron a cerrar el camino para que nadie pueda ingresar debido a la pandemia del coronavirus. "Nos sentimos abandonados", dijo Cegobia. "Comemos guiso todos los días, cocinamos al mediodía y si queda para la noche cenamos, si no tomamos un mate cocido. Estamos sobreviviendo", agregó.



VOLVIO EL PATRON

El obrero tucumano explicó que fueron contratados por la empresa CCA (Corredores Centrales Argentinos) para realizar un trabajo en la ruta. "Con la cuarentena no aparecieron más, hasta ayer que se abrió una franja para poder trabajar", contó.

Dijo que su patrón se presentó para explicarles que podrían sumarse a otra obra a partir de la próxima semana, pero que no podía precisarles cuánto les va a pagar. "Ya estamos desesperados porque se nos termina el dinero y acá somos desconocidos, nadie nos va a ayudar", remarcó Cegobia, quien extraña a su familia, pero teme regresar con las manos vacías. "No tenemos cómo volver y encima nos deben el pago. Vino gente de la Uocra, nos tomó los datos y se fue. No tenemos respuesta del gremio, para nosotros es nulo", lamentó.