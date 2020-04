A 25 años, Argentina campeón en Qatar Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por Hoy se cumplen las bodas de plata del título que ganó la Sub-20 dirigida por José Pékerman en aquel país.

FOTO ARCHIVO ¡QUE PLANTEL!. / El futuro campeón, en el predio de Ezeiza, con el cuerpo técnico.

Un 28 de abril de 1995, un grupo de pibes Sub-20, de la mano de José Pékerman, descubrió un oasis para el fútbol argentino, en medio del inhóspito y desapacible desierto de Qatar.

Aquella noche, día para nuestro país, la Selección Argentina juvenil superó en la final a Brasil, tricampeón y líder en cantidad de conquistas hasta el momento en la categoría, y se consagró Campeón del Mundial Juvenil de Qatar.

Este fue el primer título de la era Pekerman y su ayudante de campo Hugo Tocalli al frente de los seleccionados juveniles de Argentina. Una etapa gloriosa que dejó un legado indeleble en la historia de los seleccionados menores de nuestro país.

La victoria del combinado argentino en la final fue 2-0, con goles de Leonardo Biagini y Francisco “Panchito” Guerrero, en Doha, Qatar, ante 65 mil espectadores.

En aquella ocasión, la Selección Albiceleste se consagró por segunda vez campeona del mundo de la categoría, tras obtener su primer título en Japón 1979 de la mano de Diego Armando Maradona como mejor jugador y Ramón Díaz, como goleador.



GANÓ EL SUDAMERICANO



Argentina logró su clasificación al Mundial de Qatar tras obtener el subcampeonato en el Torneo Sudamericano 1995, disputado en Bolivia.

Integró el Grupo C de Qatar 1995 junto a Holanda (victoria por 1-0, con anotación de Andrés Garrone), Portugal (derrota por 1-0, gol de Nani) y Honduras (victoria por 4-2, con tantos de Ariel Ibagaza y Sebastián Pena x3; Amado Guevara y Edwin Medina).

En las etapas finales, derrotó 2-0 a Camerún (Francisco Guerrero y Walter Coyette) en Cuartos de Final, y 3-0 a España (Leonardo Biagini, Walter Coyette y Raúl Chaparro), en Semifinales.

El récord de la Selección Argentina en Qatar 1995 (16 Pts.) fue de 6 PJ - 5 PG - 1 PP (12GF - 3 GC). Alcanzó un 83.3% de efectividad en la competencia.

Los máximos goleadores argentinos en la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de 1995 fueron Sebastián Pena (3), Leonardo Biagini, Francisco Guerrero y Walter Gastón Coyette (2). El máximo anotador del Mundial fue Joseba Etxeberria, de España (7).

Joaquín Irigoytía fue una de las piezas claves en la obtención del trofeo. El arquero surgido en River Plate fue elegido como Balón de Bronce por la organización de la Copa del Mundo Sub 20 FIFA Qatar 1995.

El plantel Campeón estaba integrado por Joaquín Irigoytía y Gastón Pezzuti (arqueros); Federico Domínguez, Juan Pablo Sorín, Sebastián Pena, Gustavo Lombardi, Diego Crosa y Cristian Díaz (defensores); Mariano Juan, Guillermo Larrosa, Walter Coyette, Ariel Ibagaza, Germán Arangio, Julio Bayón, Andrés Garrone (volantes); Leonardo Biagini, Francisco Guerrero y Raúl Cristian Chaparro (delanteros).

El seleccionado Sub 20 argentino continuó con el estilo de juego y trabajo impuesto por Pekerman, que lo llevó a coronarse campeón en los Mundiales FIFA de esta categoría en Malasia 1997 y Argentina 2001. A su vez, Argentina también se coronó en el Mundial de Holanda 2005 con Lionel Messi como gran figura del equipo y Francisco Ferraro como DT; y cerró esta etapa gloriosa en Canadá 2007, con Sergio Agüero como una de sus principales figuras bajo la conducción de Hugo Tocalli.