Las estrellas de Hollywood que parecen hermanos y hasta confunden en público

Cada uno de estos actores es megafamoso, sin embargo al verlos en persona algunos seguidores se desorientan y se producen situaciones que ellos toman con mucho humor.

FOTO TELESHOW// TODOS TENEMOS UN DOBLE//Matt Damon, Keira Knightley, Daniel Radcliffe, Chris Pratt y Rachel Weisz.

Por Susana Ceballos



Una teoría asegura que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Algo de cierto debe haber porque a todos nos han confundido con otra persona. Los parecidos no se limitan solo a desconocidos, muchos actores que protagonizan portadas y éxitos masivos suelen ser confundidos con otros actores que también protagonizan portadas y éxitos masivos.



Mark Wahlberg y Matt Damon

Ambos son grandes estrellas de Hollywood. Damon es uno de los actores más completos y talentosos de su generación, capaz de pasar de la comedia al drama sin problemas y de participar en grandes producciones y en otras más sencillas. Wahlberg comenzó como pandillero (ya contaremos su historia digna de otra nota) siguió como rapero, trabajó como modelo hasta que una serie de buenos papeles lo llevaron a convertirse en uno de los actores mejor pagos y más exitosos. Damon participó en más de cuarenta películas y Wahlberg en apenas una decena menos. Ambos tienen identidad y nombre propio y sin embargo suelen confundirlos.

En varias entrevistas, Wahlberg contó que muchas personas se acercan a felicitarlo por su papel en la saga de Jason Bourne. A su vez, Damon admitió que a él lo alaban por su amistad con el osito Ted. Hartos pero también divertidos con la situación decidieron hacer un pacto. Cada vez que los confunden, no solo no corrigen al equivocado sino que además contestan con educación (no sea cuestión de hacerle al otro fama de desagradable) e incluso firman autógrafos como si fuera el otro. “Nunca he corregido a nadie. Solo digo: ‘Muchas gracias. Mira mi próxima película ‘The Bourne Identity 4′”, admitió Wahlberg. Hay que reconocer que comparten algo más que parecido físico. Formaron parte del elenco en Infiltrados, nacieron a escasos 15 kilómetros el uno del otro y se llevan apenas ocho meses (Damon nació en octubre de 1970 y Wahlberg, en junio de 1971).



Keira Knightley con Natalie Portman y Rachel Weisz

A la protagonista de Orgullo y prejuicio la suelen identificar con Natalie Portman, Rachel Weisz y hasta con Britney Spears. Su parecido con Portman le brindó su primera gran oportunidad en el cine de Hollywood. George Lucas la convocó para trabajar en Star Wars: Episodio I. La amenaza fantasma. Portman interpretaba a la reina Amidala y Keira fue Sabe, su doncella, que se hacía pasar por ella para garantizar su seguridad. Se cuenta que cuando estaban maquilladas nadie era capaz de distinguirlas y solo las reconocían cuando comenzaban a hablar.

A Knightley también suelen confundirla con su compatriota Rachel Weisz. A pesar que entre ambas hay quince años de diferencia algunos seguidores se le acercan para muy respetuosamente mandarle saludos a Daniel Craig, esposo de Weisz. En Estados Unidos y aún son su marcado acento británico, en varias ocasiones la confundieron con Britney Spears y con la protagonista de Titanic, Kate Winslet.



Daniel Radcliffe y Elijah Wood

Ambos actores también parecen hermanos separados al nacer. Según explicó Elijah Wood en el programa de Conan O’Brien la confusión comenzó “cuando se estrenó El señor de los anillos y luego pasó constantemente con las películas de Harry Potter. La gente comenzó a confundirme con Daniel Radcliffe y, aparentemente, a Daniel también le pasaba. Después, siguió en Internet. Ahí piensas ‘ok, ya se terminó la broma’, pero no, sigue ocurriendo".

Radcliffe admite que la situación era mucho más incómoda para Wood porque los comparaban cuando él tenía 13 y el otro 21. En una ocasión, un seguidor desorientado le acercó una foto en la que aparecía el rostro de Wood y lejos de enojarse la firmó con una aclaración: “No soy Elijah Wood”. También elaboró una teoría sobre por qué algunas personas no suelen distinguirlos. “Somos dos tipos bajos, con grandes ojos azules, pelo castaño y protagonizamos películas de fantasía que salieron casi en el mismo momento”.

En 2018, en una charla virtual con sus seguidores, uno le preguntó a Radcliffe cuándo filmaría una película junto a Elijah Wood sobre identidades equivocadas o en la que interpreten a hermanos y respondió que si escribían el guión aceptaría el proyecto encantado y feliz. La respuesta del héroe de El señor de los Anillos no se hizo esperar: “Totalmente de acuerdo con una película en pareja”. Habrá que aguardar que algún estudio se anime a producirla.



Chris Pratt, Chris Evans, Chris Pine y Chris Hemsworth

Los cuatro cumplen características similares: blancos, treintañeros, con cuerpos trabajados, buen pelo y ojos claros. Suelen mostrarse divertidos, pero también sensibles y comprometidos es decir hombres modernos alejados del estereotipo del “machote rudo”. También participan en producciones similares: películas de súper héroes mechadas con alguna comedia con toques románticos.

Todas estas características comunes hacen que en general el gran público los confunda y no distinga bien cuál es cuál. Ellos lejos de enojarse suelen bromear con la situación. Si a Pine le preguntan sobre Pratt responde: “Todo el mundo quiere ser Chris Pratt. Hasta yo quiero ser Chris Pratt” y Pratt suele presentarse con Evans en eventos benéficos. En la web circulan encuestas y test acerca de quién es quién o cuál de los Chris es el más conocido. Invitado a un programa, a Pratt le salió que en realidad era Evans cuando resolvió uno de los test para saber qué Chris era. Con estos parecidos Hemsworth suele explicar las claves para triunfar en Hollywood: “Hacé que tu nombre sea Chris, tené pelo amarronado y ojos azules, y adelante. Ese es el primer paso. Es un pase automático”.



Bonus track nacional: Esteban Lamothe y Wado de Pedro y unos cuantos más

Pese a que no le gusta mucho andar por las redes, en septiembre del año pasado el actor de El Marginal 2 lanzó una curiosa convocatoria en Twitter para "un trabajo", sospechando que "son miles" las personas que tienen rasgos similares a los suyos. Pidió que le mandaran imágenes de gente parecida y recibió una catarata de respuestas. Le encontraron rasgos similares a Adam Sandler, al pintor sueco-sirio Jwan Yosef, más conocido por ser el marido de Ricky Martin. También lo “emparentaron” con el músico británico Mark Ronson, con el personaje de una caricatura que emitía MTV años atrás: Butthead, con el cantante Mateo Iturbide, ex La Voz Argentina y con el periodista deportivo Alfre Montes de Oca.

Pero el juego de los parecidos no terminó ahí. Lamothe tiene un indiscutible aire al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. El día de la de la asunción del presidente Alberto Fernández buscó una foto del funcionario en el recinto, la compartió en Twitter y bromeó: “¡Gracias por los mensajes, voy a darlo to Un día después llegó la respuesta de Wado, y en sintonía con la humorada de Lamothe. “¡Fuerza en esta nueva etapa!”, le escribió como si fuera el actor quien hubiera asumido el cargo. Acto seguido, apeló al ingenio para cruzar su mirada sobre lo que se aproximaba. “Con la situación que nos dejaron -indicó el político- es bueno saber que puedo contar un doble de riesgo”.