Los deportes colectivos con mayor tiempo para volver Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por Lo mencionó el infectólogo Eduardo López, uno de los asesores del presidente de la Nación

FOTO ARCHIVO OPINION./ López cree que algunos deportes individuales podrían retornar antes a la práctica.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El pediatra infectólogo Eduardo López, uno de los ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en la lucha contra el coronavirus, aseguró ayer que "ningún deporte que sea por equipos" podrá retornar a los entrenamientos "por un tiempo prolongado". "Ningún deporte que sea por equipo, como el fútbol, el rugby o el básquet, podrá regresar a los entrenamientos por un tiempo prolongado", sostuvo López en declaraciones al canal América TV.

Además, reveló que días atrás habló con Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FA) para advertirle sobre esa situación. "La semana pasada me llamó para consultarme sobre la actividad del fútbol, diciéndome mire doctor que en muchos estadios los vestuarios son de 3 metros por 3 , y le respondí que en esas condiciones es imposible que entrenen y muchos menos que haya competencia", añadió el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

En esa línea, recomendó que no se lleven a cabo los trabajos en grupos reducidos, una de las posibilidades que se barajaban, debido a que "siempre puede haber riesgo de contagios". Sobre la chance de que los eventos se desarrollen sin público, el infectólogo manifestó: "Es imposible que no haya acercamientos entre las 30 personas que pudieran viajar en un micro para trasladarse a un estadio para un partido, de generarse un contagio, después todo el equipo tendría que quedar aislado".

Sin embargo, señaló que "algo más adelante lo podrían hacer quienes practican deportes individuales, como el tenis, por ejemplo", dado que "el jugador puede mantenerse alejado de su entrenador". "Sería para evaluar, siempre que sea sin público, porque los que participan podrían mantener el distanciamiento correspondiente, incluso los tenistas tienen una red de por medio que los separa", concluyó.