Enfoques urbanos

28 de abril de 2020 Por Sirley Húbeli Bertone

LA PARTIDA DE UN

EMPRESARIO EJEMPLAR



Por estos días donde una pandemia nos mantiene en vilo a todos, la ciudad ha perdido a uno de sus vecinos que por su labor, su trayectoria, colaboró, sin dudas en buena medida a su prestigio, a su crecimiento. Me refiero a Averaldo Pongolini. Alguien que a la par de constituir una hermosa y ejemplar familia ocupó, por su quehacer, un lugar más que sobresaliente, algo que seguramente lo situará en esa nutrida y destacada galería de los que con su empresa honrarnos de un modo especial su engrandecimiento, procurando dar lo mejor de sí por algo que abrazó y supo desarrollar con tanto acierto, con tanto beneplácito.

Averaldo Pongolini no era un vecino cualquiera, no desmereciendo con ello el papel de sus coterráneos . Digo esto y lo calificamos así porque fue también un personaje donde la sencillez y la hombría de bien lo puso dentro de dueños de pequeñas empresas que dieron lo mejor de si, dentro de su rubro específico. Conocí a este ciudadano , pero también debo confesar que asimismo conocí a su esposa, una mujer de una bondad increíble y que también falleciera recientemente. Me imagino en este dolor tan inmenso, de ambas partidas, tenemos como consuelo esta familia ejemplar y digna, que seguramente se encargará de proseguir con esas huellas de trabajo y de esperanza que le dejaron sus progenitores, don Averaldo y su esposa, de quienes me quedó un gratísimo recuerdo y a quienes dedico estas líneas como un modo de acompañar a esa familia que ellos dejaron como la más preciada herencia.