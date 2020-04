El deseo de Pechito López es pronto volver a correr Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

José María López cumple con el aislamiento social, que le impide, al igual que a todos sus colegas, realizar su actividad profesional; recluido en su casa, en su país y junto a su familia, en el día de su cumpleaños, algo que asegura que no le ha pasado muchas veces en los últimos años: "Todos los cumpleaños son especiales, pero el 37 es un número que me acompañó siempre y ahora me agarró en Argentina, algo que no ha sucedido muchas veces porque es una fecha en la que uno está en plena actividad, pero hoy lo disfruto con la familia", señaló el lunes en una entrevista con el sitio Campeones.

La temporada de Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), se detuvo en marzo, luego de la cita en Sebring, y la continuidad debería ser con las 6 Horas de Spa Francorchamps, en Bélgica en el mes de agosto. "Esperemos que esto pase de la mejor manera, se estima que a fines de agosto podríamos estar corriendo en Spa, pero por ahora son sólo especulaciones porque Europa ha sido el continente más golpeado por la pandemia. La categoría tiene la intención de hacer las tres fechas que faltan para terminar el campeonato, que serían Spa en agosto, Le Mans en septiembre y en noviembre terminaría en Bahrein. Hay mucha incertidumbre, pero ojalá que se pueda pronto volver a correr".

Sobre las posibilidades de ganar el campeonato, Pechito cree que es posible: "El sueño antes era poder correr y estar ahí, pero ahora que uno tiene la posibilidad de pelear por la general, ganar sería fantástico. Arrancamos bien y ojalá podamos lograr lo que nos propusimos".

El WEC está en una etapa de transición en cuanto a la evolución de sus autos: "Se termina la era de estos LMP1 para empezar con los HyperCar a partir de lo que iba a ser la temporada 2020/2021, ahora habrá que esperar para ver cuándo va a arrancar, pero se prevé que el campeonato comience en marzo del año que viene con un calendario normal, comenzando a principio de año y terminando al final".

Ante la consulta sobre la posibilidad de probar un Toyota de Rally o incluso participar en una fecha del Rally Mundial (La idea era que fuera en el Rally de Argentina) López dejó en claro que tiene muchas ganas de que eso suceda en algún momento: "Habrá que ver; estaba todo muy avanzado. La verdad es que Daniel Herrero junto con Toyota Argentina hicieron un trabajo fantástico y estaba la posibilidad de formar parte del Rally de Argentina, que para mí es un sueño; siempre me gustaron los autos de Rally. Había una superposición con la penúltima carrera del WEC en Spa, pero ahora estamos en una situación diferente donde tanto el Rally de Argentina como Spa no se corrieron; habrá que ver qué pasa en el futuro. Siempre es una cuestión pendiente, necesitaría prepararme mucho porque un auto de esos no es lo que estoy acostumbrado a manejar y hay que tomárselo con seriedad".