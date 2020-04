En Italia retoman las prácticas individuales Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno italiano autorizó el reinicio de los deportes individuales a partir del 4 de mayo, incluyendo el tenis, claro. "Primero se empieza con los deportes individuales y la actividad de motores, para los de equipo como el fútbol habrá que esperar", afirmó el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora, quien informó que ya destinará los primeros 27 mil bonos para atletas locales, incluso los que superan ingresos por 10 mil euros.



LE CONTESTARON A THIEM

Después de los polémicos dichos de Dominic Thiem, que disintió con el proyecto de ayuda del Big 3 a tenistas de bajo ranking y dijo no querer donar su dinero a "jugadores poco profesionales", el debate por el fondo de emergencia tomó un giro entre los protagonistas.

Uno de los que recogió el guante fue Dustin Brown, ex 64 del mundo y recordado por sus triunfos en pasto ante Rafael Nadal, pero hoy rezagado hasta el puesto 239 del ranking. "Desde 2004 viví en una casa rodante, sobreviviendo semana a semana con el dinero que hacía en los torneos. Si esto hubiera pasado en esa época me habría costado la carrera", enfatizó Brown en sus redes sociales.

Y graficó: "Perder en primera ronda de un torneo menor daba poco más de 100 dólares. Le encordaba raquetas a otros jugadores por 5 euros". "Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero, pero algunos de esos comentarios fueron innecesarios", cerró el alemán.

Thiem, citado por un medio austríaco, había argumentado que "ninguno de los jugadores que está en el fondo del ranking está muriéndose de hambre", además de describir al circuito ITF como un medio donde deambulan "muchos que no son lo profesionales que deberían".

Illya Marchenko, ex Top 50, hoy 200 del mundo, aportó otra mirada al tema: "Lo que debería cambiar igual es el sistema, no este mecanismo de caridad".