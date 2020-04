Sagardoy: "Son tiempos para trabajar en conjunto y en forma articulada" Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por Así lo valoró la concejal Alejandra Sagardoy respecto a los desafíos que supone la pandemia y las acciones a llevar a cabo, en un contexto complejo como consecuencia de la emergencia sanitaria.

El Concejo, desde hace dos semanas, viene desarrollando reuniones de manera virtual y el jueves pasado tuvo su primera sesión realizada a través de la plataforma Zoom, en donde se aprobaron dos proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

A su vez el intendente desde un primer momento coordinó acciones y decisiones con el presidente del Cuerpo Legislativo, el radical Germán Bottero, con lo cual se mostró un trabajo conjunto en medio del desafío de controlar y contener los daños ocasionados por la pandemia de COVID-19.

Entre las decisiones adoptadas estuvo la de permitir la compra directa de insumos, sin tener que contar con tres presupuestos -teniendo en cuenta las urgencias- y permitiéndole a proveedores rafaelinos que no formaban parte del registro de proveedores del municipio participar del proceso de compras. Además para transparentar el procedimiento, se incorporó a la comisión de compras a dos concejales de la oposición: Marta Pascual y Alejandra Sagardoy, que desde el 6 de abril están trabajando con el resto de los integrantes.

“Estamos haciendo actas de todo lo que se está tratando en cada reunión y la verdad es que está funcionando muy bien. En el grupo de compras somos pocos miembros y se realiza un muy buen trabajo en medio de las urgencias que trae aparejada esta pandemia”, señaló Alejandra Sagardoy.

La concejal destacó la posibilidad de haber permitido que proveedores que no estaban inscriptos en el registro municipal, hoy puedan estar participando. “Hay más variedad de productos y se obtienen mejores precios, además la mayoría son de Rafaela, eso se prioriza en todos los casos y sólo se recurre a proveedores de otros lados cuando no se consiguen los insumos que se requieren”.

Sagardoy explicó que “se pide el presupuesto a todos los proveedores y siempre se toma como parámetro los precios máximos y en la mayoría de los casos se consiguen incluso mejores precios”.

La concejal de Cambiemos valoró que hoy se la haya sumado junto a la concejal Marta Pascual para integrar la comisión de compras y dijo que “la verdad es que estamos muy cómodas trabajando, muy integradas y el proceso es sumamente transparente. Se busca que todo funcione de un modo ágil atendiendo que esta es una emergencia sanitaria y no se puede perder tiempo”.

Por otra parte la edil se refirió al trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo local y el Concejo Municipal y manifestó que “esta apertura que se dio y el que nos hayan permitido desde la intendencia participar de estos procesos, demuestra que es un momento para trabajar juntos y el intendente así lo entendió. Son tiempos para trabajar en conjunto y articuladamente”.



CONCEJO EN MODO VIRTUAL

Sobre la tarea legislativa que hoy se desarrolla de manera virtual en la ciudad, la concejal de Cambiemos indicó que “hasta ahora podemos trabajar bien y la primera sesión fue muy positiva. Indudablemente que tratamos menos proyectos en este contexto y la mayoría vinculados a la emergencia sanitaria generada por la pandemia”.

“En estos días estamos analizando las notas de muchos comercios y profesionales que quieren trabajar y no están contemplados entre las actividades esenciales. Nosotros hacemos de intermediarios con los funcionarios que corresponde, no podemos hacer otra cosa”, dijo la edil.

Acerca de cómo analiza esta etapa de la cuarentena, Sagardoy subrayó que “acá hay que entender que hay que cuidarse, porque si bien ahora la situación está controlada, y más allá de que sabemos que no es fácil porque lo económico presiona cada día más, los recursos en el sistema de salud son limitados. Hoy da la sensación de que estamos preparados como ciudad, pero si se produce un crecimiento desbordado de casos, los recursos no van a ser suficientes. Por eso hay que seguir cuidándonos”, finalizó.