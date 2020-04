Regional Amateur: nulo el actual, pero los 98 equipos en carrera retomarían en septiembre Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por El Consejo Federal baraja la fecha del 13 de septiembre para volver a jugar esta categoría, con nuevo formato, y definir los 4 ascensos en la cancha. Pero dependerá de lo que disponga el Gobierno con la Pandemia.

FOTO ARCHIVO 15 DE MARZO./ Ese día Ben Hur le había ganado a San Jorge 3 a 0. EN CARRERA./ Brown y 9 de Julio también jugaron el último partido el 15 de marzo.

El Regional Amateur que disputaba la segunda fase con 98 clubes involucrados se detuvo a raíz del Coronavirus el 15 de marzo. Ese día, por la primera fecha de esa instancia en la Región Litoral Sur, Ben Hur superó a Atlético San Jorge por 3 a 0 como local, y Brown de San Vicente hizo lo propio con 9 de Julio por 2 A 1.

A partir de la decisión del Gobierno de iniciar el aislamiento social se interrumpieron los entrenamientos. En el corto plazo no tendrá definición pero según pudo averiguar el sitio Ascensodelinterior.com.ar, el certamen que tiene previsto entregar 4 ascensos al Federal A seguirá los mismos lineamientos que todo el fútbol argentino: la temporada que iba hasta Junio se dará por finalizada pero los ascensos se definirán en la cancha.

¿Qué significa esto? Que el torneo cuyo comienzo fue en Febrero y se pensaba finalizar en Junio fue suspendido definitivamente pero, de manera exclusiva y excepcional, los 98 clubes que estaban en competencia disputarán un nueva edición que buscará definir los ascensos mencionados.

De acuerdo a lo informado por el colega Santiago Dezio del mencionado medio, hay algunas cuestiones que deberán esperarse.

¿Qué tiene que suceder para que se pueda jugar? Desde AFA y por ende también el CF esperarán la autorización de los organismos de salud a nivel nacional para comenzar a pensar en el retorno a la actividad. Esto depende de la evolución de la pandemia y si las condiciones no son las adecuadas, no se forzará el regreso.

De la misma forma, la decisión si los encuentros podrán disputarse a puertas abiertas o cerradas serán del Gobierno Nacional y/o Provincial y/o Municipal y del protocolo que se adopte.

¿Hay alguna fecha aproximada?: El citado medio pudo confirmar que la fecha tentativa de inicio de este "nuevo torneo" sería el domingo 13 de Septiembre y la de finalización el domingo 13 de Diciembre.

¿Cómo se jugaría?: es imposible saberlo hoy a ciencia cierta ya que dependerá de la participación o no de los clubes. Este tema se resolverá, como se informó el mes pasado, mediante un "censo" que el Consejo Federal hará con los 98 participantes para saber quienes jugarán y luego se decidirá el formato.

Aun no está definida la fecha de confirmación de participación pero es más que importante destacar que NO SERÁ OBLIGATORIA y que si alguna institución decide no participar NO RECIBIRÁ SANCIÓN ALGUNA.

¿Qué pasa si no se puede jugar? Si las condiciones de salud a nivel nacional no se encuentran óptimas para la "vuelta del fútbol", indefectiblemente el torneo será declarado nulo y no habrá ascensos.



PASANDO EN LIMPIO

1) Lo más importante. Contar con las condiciones sanitarias y el aval de los organismos de salud.

2) Hablar con los clubes para saber disponibilidad a jugar y luego se definirá el formato.

Empieza a definirse y planificarse el futuro deportivo siempre con la cautela que esta situación conlleva. Sin prisa pero sin pausa y sabiendo que hoy y siempre la salud es lo más importante.