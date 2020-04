Créditos a tasa cero: estarían evaluando su posible extensión Nacionales 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno estudia extender los créditos a tasa cero para más trabajadores independientes que sufren una caída en sus ingresos por la cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus, trascendió ayer.

El Gobierno estima que alrededor de 2,4 millones de personas del universo de trabajadores independientes formales pueden ser beneficiarios del crédito a tasa cero, según trascendió en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Esto incluye a los monotributistas que no tienen otro trabajo en relación de dependencia o son jubilados, no son proveedores del Estado, y tuvieron caídas de ventas y compras en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril.

También los autónomos que no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados, no son directores de sociedades y tuvieron una baja en la facturación.

Según un informe de Desarrollo Productivo, el 75% de los monotributistas, empleados independientes vio "severamente afectada" su situación social por la caída de sus ventas y servicios.

En el caso de los trabajadores autónomos, siete de cada diez (71%) tuvo bajas en su facturación y en sus compras.

Las cifras surgen del informe técnico oficial basado en los datos que suministró la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según la información oficial, el país tiene aproximadamente cinco millones de trabajadores independientes y representan un 26% del total del empleo del país entre trabajadores independientes informales o cuentapropistas que trabajan en negro y por otro los formales inscriptos en regímenes especiales de la AFIP.

Los monotributistas sociales que suman alrededor de 800.000 personas no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia.