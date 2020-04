Rechazo a la propuesta del gobierno bonaerense Nacionales 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO AXEL KICILLOF. Gobernador de Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Un grupo de acreedores de Buenos Aires rechazó la propuesta de reestructuración de deuda al sostener que los términos de la oferta "no reflejan la verdadera capacidad de pago de la provincia y no dan lugar a una solución consensuada".

El pasado 24 de abril, el gobierno de Axel Kicillof anunció la oferta para la reestructuración de la deuda que la provincia tiene con acreedores externos.

Ahora, el Comité Directivo del grupo representado por el Broadspan Capital, que dice tener "más del 40 % de la deuda externa de la provincia" aseguró que revisó los términos propuestos y no apoyará la oferta.

En un comunicado, el grupo dijo que desde enero se ha "comprometido constructivamente y de buena fe" con la provincia para diseñar una reestructuración ordenada de su deuda externa.

"El grupo reconoce las dificultades que atraviesa la provincia y por ello ha presentado propuestas que abordan los desafíos de corto plazo, proporcionando más de 3.300 millones de dólares de alivio del servicio de la deuda externa en los próximos cuatro años", dice el comunicado.

El grupo lamentó que "en lugar de entablar negociaciones, la provincia optó por lanzar una oferta de intercambio unilateral que no se basa en políticas creíbles que los acreedores pueden apoyar".

"Los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la provincia y no dan lugar a una solución consensuada", señala el comunicado.

En ese sentido, agrega que esta postura probablemente haga fracasar la reestructuración, llevando a una potencial cesación de pagos y un prolongado período de incertidumbre que inhibirá la inversión y la recuperación económica de la provincia.

Este grupo pidió a la provincia "que abandone su postura unilateral y se comprometa a negociar de buena fe".