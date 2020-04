El panorama de la Primera Nacional Deportes 28 de abril de 2020 Redacción Por Este martes, AFA dará por finalizada la temporada de Primera División, pero qué pasará con la principal categoría de ascenso de nuestro país. ¿Atlético de Rafaela continuará con chances de pelear por un lugar en la máxima categoría? Las posibilidades que se manejan.

FOTO ARCHIVO DIA CLAVE. / Este martes se podría definir qué sucederá con la Primera Nacional.

Este martes será un día de fuertes definiciones para el fútbol argentino. En la reunión, mediante videoconferencia, del Comité Ejecutivo de AFA se resolverá el futuro de los torneos, clasificaciones a las copas, descensos y ascensos, ante el escenario que plantea el brote de coronavirus que tiene paralizada la actividad desde hace más de un mes.

Se oficializará el cierre de la temporada 2019/2020 en la máxima categoría, mientras que aún no está claro que sucederá con el ascenso. En la Primera Nacional se determinará de qué forma deportiva se llegará a los dos equipos que jugarán en Primera División en 2021.

Algunos trascendidos indican que el proyecto más optimista contempla jugar las nueve fechas que faltan y determinar los ascensos tal como se pactó antes del inicio de temporada: los primeros de cada zona (hoy son Atlanta y San Martín de Tucumán) disputarían una final por la primera plaza y la segunda la jugarían el perdedor de esa final con el ganador del Reducido.

De mantenerse, Atlético de Rafaela podría seguir dando pelea por llegar al cuarto puesto de la zona 2 que otorga la última chance de ir por el ascenso. La 'Crema' (28 puntos) está a cinco del Deportivo Riestra (33). Con la misma cantidad de puntos que el elenco de Otta viene Tigre (28).

Según declaraciones efectuadas en diversos medios, algunos jugadores de la categoría tampoco aceptarían extender automáticamente sus contratos más allá de su vencimiento del 30 de junio próximo, por lo cual los equipos podrían jugar el final del torneo con otros planteles.

En el caso de Atlético, los contratos que se vencen son los de 15. Ellos son: Nerero Fernández, Sergio Rodríguez, Stéfano Brundo, Alexis Niz, Franco Racca, Maximiliano Paredes, Ignacio Liporace, Reinaldo Alderete, Renso Pérez, Joaquín Quinteros, Junior Mendieta, Alan Bonansea, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta e Ijiel Protti. ¿Qué pasará con todos ellos?

El panorama no es tan sencillo. Una alternativa sería dar por finalizado el torneo subiendo a Primera Atlanta (zona 1) y San Martín Tucumán (zona 2), pero Defensores de Belgrano reclama que tiene más puntos en la tabla acumulada (41 ante 38), aunque el 'Bohemio' tiene un juego suspendido ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Otra de las ideas que se puso sobre la mesa, es la de jugar dos reducidos entre los ocho primeros de cada zona que se cruzarían a partido único y cuyos ganadores subirían a Primera. Atlético se podría cruzar con Estudiantes de Caseros (3ª zona 1 con 36).

Como en Primera A, los descensos serán anulados y por lo tanto, no bajarán los dos últimos de cada grupo (Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy).

Más allá del cómo, todo queda sujeto al momento en el que el Gobierno Nacional rehabilite la disputa de los campeonatos de fútbol. La Mesa de la categoría cree que tiene tiempo hasta octubre para decidir los ascensos dentro de la cancha.