Advertencia sobre concesionarios

FOTO ARCHIVO PRINCIPE. Presidente de la CCA.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Numerosos concesionarios de autos no volverán a abrir sus puertas cuando se regrese a la normalidad luego de la cuarentena, advirtió Alberto Príncipe, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

"Nuestras empresas continúan con las cortinas bajas. La situación es difícil y alarmante. En los últimos años el sector prácticamente no tuvo rentabilidad y se sostuvo con los ahorros propios, y ahora agravado por el lucro cesante y los costos que seguimos teniendo", señaló.

Dijo que la AFIP "tiene inscriptos más de 10.000 comercios de autos usados en el país, muchos de los cuales cuando se vuelva a la normalidad no volverán a la actividad".

Ante este panorama, el sector solicitó tanto a las autoridades de la AFIP como de la AGIP, excepciones o postergaciones a las obligaciones corrientes en materia tributaria por impuesto a las ganancias, mínima presunta, IVA y empleadores. También por el impuesto a ingresos brutos, ABL, patentes y sellos.

Dijo que también se está trabajando "en conjunto con la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y hemos logrado que la Jefatura de Gabinete autorice parcialmente la apertura de los Registros".

"Todo es futurología. El paso del tiempo nos dirá en que suelo arrasado nos moveremos, que seguro no será igual al conocido o imaginado. Seguro que no", señaló.