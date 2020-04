Mercosur: el Presidente contra Macri y Bolsonaro Nacionales 28 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO BUENA RELACION. El ex presidente Mauricio Macri y Jair Bolsonaro.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó que quiere "un Mercosur más grande" y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro por desnaturalizar y "querer tirar por la borda" al organismo internacional.

"Me preocupa que el gobierno de Macri haya permitido que se distorsione el Mercosur. ¿Si cada uno puede negociar lo que quiera para qué existe el Mercosur? Quiero un Mercosur más grande", aseguró Fernández.

Y agregó: "Macri y Bolsonaro permitieron que cada uno haga su tratado de libre comercio. Así no tiene sentido el Mercosur. Si ellos quieren tirar por la borda al Mercosur, que lo digan".

El primer mandatario dio estas definiciones luego de que durante el fin de semana se diera a conocer que Argentina no formaría parte de los próximos tratados de libre comercio que llevaría a cabo el organismo.



SOBRE JAIME

Fernández aseguró que "el Gobierno no pidió la prisión domiciliaria de nadie", haciendo referencia al ex funcionario Ricardo Jaime y pidió tratar "con seriedad" los problemas en las cárceles.

"Estoy tratando de controlar el tema de manera racional. Es un problema serio. Digo esto porque cada dos por tres me encuentro con un tuit de la Bullrich (Patricia)", indicó el Presidente.

"Quiero que hablemos con seriedad de estas cosas. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio se puede dar con muchísima facilidad", manifestó.

En ese sentido, explicó que "no es un tema simple el de los presos porque también se mezcla con criterios de justicia".

"Hay gente que está presa porque cometió delitos pero también hay gente que no tiene condena aún y están exponiéndose peligrosamente", concluyó.