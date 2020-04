ACDICAR busca instrumentar ayuda financiera y tecnológica para los sectores productivos Locales 28 de abril de 2020 Redacción Por La agencia ACDICAR concretó una reunión de trabajo con los representantes de cada una de las entidades que la componen para trabajar en la puesta en marcha de líneas de crédito coordinadas con la Provincia y la Municipalidad. Por su parte el CEN TEC Rafaela, dependiente de la agencia, está trabajando en proyectos tecnológicos de gran magnitud.

FOTO PRENSA ACDICAR REUNION VIRTUAL. Los integrantes del Comité Ejecutivo durante el encuentro.

La Agencia de Desarrollo ACDICAR, que trabaja en formato home office, concretó una reunión de emergencia de los integrantes de su Comité Ejecutivo para dar forma a líneas de asistencia financiera y técnica dirigida a los sectores productivos afectados por la cuarentena, en particular aquellos que no pudieron generar ingresos por el cierre de sus locales y la inactividad establecida por las medidas de prevención de la pandemia.

De la reunión participaron el presidente de la entidad, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcos Corach, el secretario de Desarrollo e Innovación Diego Peiretti en tanto que por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela participaron Gabriel Gentinetta, Benjamin Albrecht y el director Ejecutivo, Iván Acosta. Por la Sociedad Rural de Rafaela lo hizo su presidenta, Norma Bessone, mientras que por el Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología provincial Lic. Ivan Camats, actual director Provincial de Institucionalidad para el Desarrollo en tanto que la reunión fue coordinada por Daniel Frana y Daiana Cardoso integrantes del equipo técnico de la agencia.

Durante el encuentro se evaluó la medida adoptada por el Gobierno de la provincia a través del Decreto Nro 3055 que establece un aporte no retornable para las agencias y asociaciones de Desarrollo para crear líneas de crédito para tal fin. Dicha medida esta siendo instrumentada por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y se aguarda el lanzamiento oficial por parte de las autoridades provinciales.

En el caso de Rafaela, tanto la Agencia ACDICAR como la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos recibirán fondos y serán las responsables de instrumentar líneas para asistencia financiera a micro y pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios.

La Agencia ACDICAR se propone agregar recursos propios a los que lleguen provenientes del gobierno provincial de manera de potenciar el alcance de esta herramientas y agregar asistencia técnica sobre estrategias asociadas a financiamiento, marketing y comercialización digital. Esta línea será anunciada a la brevedad ni bien el gobierno provincial defina los criterios para los préstamos generales.



CEN TEC OPERATIVO EN

TIEMPOS DE PANDEMIA

Por otra parte, el centro tecnológico CEN TEC también se encuentra trabajando sobre la problemática del COVID y en particular se ha puesto énfasis en el proyecto del Ciclador colaborando con la empresa Grupo INBIO y con la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) en el desarrollo de este equipo.

Este proyecto apunta a producir un equipamiento para asistencia respiratoria a utilizar en la emergencia y cuenta además con el apoyo del Gobierno de Santa Fe.

También se informó sobre la Impresión de piezas metálicas para el desarrollo de un equipo respirador del INVAP. El CENTEC viene trabajando desde octubre del 2019 en el desarrollo de piezas impresas de metal por 3D para la industria satelital, pero a partir de la pandemia se comenzaron a desarrollar el diseño de piezas impresas en 3D para equipos médicos.

Finalmente se autorizó a CEN TEC a ofrecer en su sitio web y en las redes sociales la disposición a brindar servicios de impresión 3D de metales de manera gratuita a empresas que se encuentren trabajando en el desarrollo de equipos contra el COVID Para esto CENTEC ha desarrollado en su web un formulario ofreciendo el servicio de impresión de piezas 3D de metales y de otros materiales poliméricos para empresas u organismos que están desarrollando o fabricando equipos para atender la pandemia del COVD19.