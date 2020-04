Perotti no autoriza las salidas de esparcimiento Locales 27 de abril de 2020 Redacción Por El gobernador santafesino anunció cómo se aplicarán en nuestra provincia las nuevas medidas anunciadas por el Presidente.

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández en el inicio de una nueva etapa dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido en todo el país, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, determinó la aplicación de las nuevas medidas en el territorio provincial. “En el día de ayer -por el sábado- el presidente Alberto Fernández dio a conocer la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio y en cada provincia debemos determinar la habilitación de nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica. Estamos a una semana de haber puesto en marcha un número importante de actividades, entre ellas las minoristas de entrega puerta a puerta, y eso significó que sumado a otras actividades, un número importante de gente se encuentre habilitada para estar en tránsito en la calle. Es por ello que queremos tener la certeza de contar con una foto de los quince días que se van a cumplir la semana que viene, por eso vamos a evaluar esta semana el comportamiento epidemiológico en cada una de las regiones definidas como el gran Rosario y el gran Santa Fe”, afirmó Perotti.

“Hemos establecido que en grandes conglomerados con más de 500 mil habitantes, y puntualmente en el Gran Santa Fe y Gran Rosario, no habilitaremos la salida de esparcimiento para la población. Es decir, que seguiremos tal cual la situación actual, evaluando durante siete días más la evolución de la situación sanitaria” comunicó el primer mandatario provincial luego de tomar la decisión en conjunto con el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

Seguidamente, el gobernador santafesino explicó que “las cinco alternativas adicionales que el presidente estableció son con las que vamos a poder observar y evaluar la evolución en otros lugares del territorio provincial donde hemos tenido casos positivos importantes”. Y agregó: “La diferencia de casos en la provincia nos permite que en otros lugares de baja densidad poblacional y donde no ha habido casos, podamos establecer otro criterio. En base a eso, la opinión de los comités departamentales será solicitada y mañana dejaremos establecido las condiciones para cada una de las localidades”.



CON EL COMITE DE SALUD

En tanto, Perotti mantuvo un encuentro de trabajo mediante videoconferencia, durante la mañana de este domingo, con el comité de expertos en salud que viene trabajando desde el inicio de la pandemia Covid 19. “Posterior a los anuncios que hizo este sábado el Presidente Alberto Fernández, convocamos al comité de expertos en materia de salud que está trabajando en la provincia. Convocamos a ellos para escuchar sus opiniones y requerir sus consejos para lo que viene de aquí en adelante”, aseguró Perotti. “En Santa Fe vamos a seguir llevando adelante las políticas nacionales que fija el gobierno central, que fija el Ministerio de Salud con su comité de expertos, pero tenemos como siempre decimos, la gran virtud, la posibilidad en la provincia de contar con gente muy valiosa para mejorar y potenciar esta estrategia que la nación está llevando adelante”, detalló el titular de la Casa Gris. “Como es habitual, estas reuniones las estamos llevando adelante con nuestro Ministro de Salud, Carlos Parola, la Secretaria de Salud, Sonia Martorano, y todo ese comité de expertos que está trabajando desde el primer día en que los hemos convocado”, finalizó el gobernador. El comité de expertos en salud de la provincia está compuesto por ex ministros provinciales, directores de hospitales, infectólogos, colegio de bioquímicos, de farmacéuticos, representantes del Conicet, representantes de distintas universidades y autoridades municipales, entre otros.