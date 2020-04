En Rafaela la cuarentena no se flexibilizará Locales 27 de abril de 2020 Redacción Por Si bien en los últimos días no se registraron nuevos casos positivos de COVID-19, la ciudad aparece en el mapa de la provincia de Santa Fe entre la zonas en donde la transmisión es por conglomerado con lo cual las restricciones continuarán para evitar la propagación del virus.

FOTO ARCHIVO SIN CAMBIOS. El aislamiento sin restricciones continuará tal como hasta ahora en nuestra ciudad.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de continuar con la cuarentena hasta el 10 de mayo y darle a los gobernadores e intendentes, la potestad de evaluar la situación particular de cada localidad en función del mapa epidemiológico, en Rafaela, donde la circulación se da por conglomerado, la cuarenta no se modificará.

El coordinador de epidemiología de la región, Dr. Roberto Vitaloni, explicó que Rafaela tuvo una explosión con estos 21 casos que de acuerdo a la densidad de población, representa un número al que hay que prestarle atención y no subestimarlo.

A su vez el profesional señaló que “los ciudadanos tienen que entender que los conglomerados no están cerrados porque hay gente que tarda más que otra en negativizar el laboratorio y por eso continúa con el aislamiento obligatorio.

“Si en Rafaela frenamos la curva de contagios y hoy los casos son 21, es por el enorme trabajo que se llevó a cabo aislando a estos vecinos, desplegando una logística en la que se realizan controles en cada domicilio y en la que hay una responsabilidad por parte de estas personas en cumplir con todo lo que se les pide. Además porque se hacen controles para que la cuarentena se cumpla”, señaló Vitaloni.

“Si el virus no circula en la ciudad es por todo este esfuerzo y trabajo, hay que comprender que hay que cuidar al sistema de salud y de esta manera lo cuidamos, por eso hoy no se puede flexibilizar la cuarentena”, agregó.

Por otra parte hay lugares del país donde la circulación es libre, es decir comunitaria, con lo cual es imprescindible seguir controlando los ingresos y egresos a la ciudad.

Asimismo el gobernador Omar Perotti señaló que “el peligro sigue estando allí, por eso queremos seguir siendo muy cautos” y anunció que este lunes evaluarán con los comités departamentales las medidas a adoptar en las distintas localidades de la provincia.

En esta fase de la pandemia sigue siendo importante cumplir con las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus, conservando la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros; higienizando las manos con agua y jabón o alcohol y evitando llevarlas a la cara.

En países donde se relajó la cuarentena, las cifras de contagios y fallecidos aumentó significativamente, con lo cual sigue siendo fundamental salir solo para lo indispensable, usando barbijo o tapaboca y exponiendo lo menos posibles a las personas mayores de 65 años.