"Voy a seguir jugando varios años más" Deportes 27 de abril de 2020 Redacción Por Marcelo Barovero dejó una gran cantidad de frases importantes en la entrevista con LA OPINION. Desde Monterrey, el arquero surgido de Atlético y que en junio terminará su contrato con Rayados, no tiene en claro su futuro.

FOTO ARCHIVO GRAN PRESENTE./ Barovero ha sido figura de los Rayados en los últimos años. ANECDOTA./ Enfrentó a Messi con River en el Mundial de Clubes 2015. Lío le regaló los botines para su hijo Agustín.

POR MARIO CABRERA Y DARIO GUTIERREZ (Redacción LA OPINION). - Tarde de domingo. Ya hace mucho que no rueda la pelota en México, como en Argentina y en casi todo el mundo. Desde Monterrey, Marcelo Barovero atiende nuestra requisitoria con la amabilidad y humildad que le conocimos desde sus primeros tiempos en Atlético. El hoy arquero de Rayados afronta la cuarentena en familia, con su esposa Soledad, y sus hijos Agustín (13), Narela (10) y Lisandro (7), siguiendo a la distancia lo que pasa en Porteña y en Rafaela, donde están gran parte de sus seres queridos.

"Estoy en Monterrey, que en definitiva es donde vivimos hace casi dos años. Llevo mas de 5 semanas 'guardado' en nuestro domicilio. Por ahí no es tan estricto como es en Argentina, aunque en líneas generales las medidas son similares. Tener claridad sobre lo que está pasando en este país es un poco difícil, es muy grande, y no está todo polarizado. Hay mucha información de acuerdo las regiones, pero acatando las órdenes que vienen de arriba y esperanzado que empiece haber una solución o una salida, que obviamente no es la que todos imaginamos. Entendemos que no será de un día para otro, sino de manera progresiva, y esperemos que en un tiempo empecemos a convivir con otros hábitos", nos contó a modo de descripción inicial del confinamiento.



EL BALANCE EN MEXICO

"Es un balance muy bueno, haber cambiado de país, de Liga y no solo en la parte futbolística, sino todo lo que conlleva mudarse. La verdad nos adaptamos bien, nos gusta, y agradecido a los clubes que me abrieron la oportunidad. Primero Necaxa, ahora Rayados, las cosas salieron mejor de lo esperado. Lo importante es estar activo dentro de la cancha, en definitiva es lo que a uno le gusta. Después los resultados ya son otra cosa que amerita que se junten varios puntos. Pero sí, muy contentos por todo lo que nos ha tocado vivir en estos cuatro años en México".



LOS AFECTOS

"Hablo a diario con mis padres, mis hermanos. En el pueblo (por Porteña), se han tomado las medidas correctas y a tiempo. Es mas sencillo el control, pero no deja de ser una tarea que depende de cada uno y día a día. Asi lo llevamos. Lo peor que podemos pensar es adelantarnos y si encima lo hacemos con una visión negativa, todavía menos ayuda. Lo importante es hacer lo que venimos haciendo, es la mejor manera de colaborar y a la vez de cuidarnos. Y luego desear y tener fe que la medicina y la tecnología, son las dos herramientas que nos van a sacar adelante y nos van a hacer salir de esta pandemia.

Mientras tanto es un momento de reflexión, que se puede aprovechar, que no es sencillo porque toda la vida miramos hacia adelante y buscando proyectos, pero es algo nuevo para todos y dentro de lo difícil se intenta sacarle provecho".



SUS PRIMEROS PASOS

"Todos los clubes te van mejorando, te van convirtiendo como deportista, como futbolista y persona. Atlético ha sido clave en el inicio, en terminar de formarme, en la educación y valores. Yo soñaba con jugar en el Monumental de barrio Alberdi, en tomar ese colectivo que tomaba el plantel profesional los fines de semana para jugar. Esos eran mis primeros objetivos y asi se fue dando de todo, a lo largo de mi carrera fui de proyectar cosas que sentía estaban a mi alcance.

Después Huracán fue el paso mas importante y clave en mi carrera, porque era el primer año en primera división, y sabia que si no pisaba firme seguramente tendría que regresar al Nacional B.

Pero todos los equipos me han dado una oportunidad, que junto a varias cosas las pude aprovechar.

Tener la posibilidad de estar en el lugar indicado cuando es un deporte colectivo forma parte de grupos y de personas que te van marcando y ayudando a conseguirlos, mas allá que a veces se refleja de acuerdo a lo que ganás o no. Eso pasa a segundo plano y es muy superficial. Lo que realmente te llena es irte de un club y lo que has dejado, y vivido, y lo que te ha marcado. En definitiva es llenar el espíritu para tener la fortaleza de seguir encarando nuevos objetivos tanto en el fútbol como en la vida".



IDOLO EN RIVER

"Fue entrar a un lugar donde había muchas cosas por hacer, donde se conjugó un grupo de jugadores que tenían muchas ganas de trascender. Con hechos adentro la cancha, y nos fue muy bien. Fueron cuatro años de crecimiento inolvidables, de constante superación. Sabemos que los equipos grandes tienen estas cosas que te marcan en tu carrera. Más allá de lo que se logró lo importante es una línea que se fue marcando y hoy en día continúa, que reconforta".



LA SELECCION, MATERIA PENDIENTE QUE NO SUFRIO

"Todos soñamos con vestir la camiseta de nuestro país. No se dio la oportunidad, pero bueno hay que saber entender que en definitiva son situaciones y elecciones del entrenador de turno. Siempre sostuve que no había que perder energías pensando en algo que no estaba en mis manos, solamente tratar de responder a mi equipo. Pero obviamente me hubiese encantado jugar alguna competencia en el arco de la selección".



¿Y EL FUTURO?

"Mi contrato vence en junio, veremos que pasa con esta situación. Pero al margen de eso, me siento bien, competitivo y veré que posibilidades tengo sobre la mesa y a partir de ahí decidir. Y mas allá de eso está la certeza de seguir jugando varios años mas. Asi que nada, esperaremos que oportunidades hay y ahí tomaré una. No hay prioridad por nada aún, y es una etapa donde siempre la motivación que parta de alguna propuesta en la deportivo, hará que todo fluya. Quiero seguir peleando cosas, jugar por cosas importantes, y ojalá que aparezca esa oportunidad nuevamente".