Sesión presencial en Cámara de Diputados

SERGIO MASSA. Se reunirá hoy con los jefes de bloques en Diputados.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá hoy presencialmente a los jefes de bloque de las distintas fuerzas parlamentarias, con los que intentará consumar un acuerdo para realizar en el muy corto plazo la primera primera sesión del año, de manera virtual.

La reunión de Labor Parlamentaria tendrá lugar a partir de las 18:00 en el Salón de Honor de Presidencia de la cámara, donde Massa tratará de definir una fecha de sesión virtual, pese a la resistencia de un sector de la UCR, encabezado por el presidente de la bancada radical y del interbloque Juntos por el Cambio, el cordobés Mario Negri, que insiste con la modalidad presencial en un teatro o centro de convenciones.

La fecha para la primera sesión, con temario a definir, podría ser este mismo jueves a las 12:00, tal cual propuso el interbloque Federal y una parte de Juntos por el Cambio en el pedido de sesión especial que presentó ante Massa.

Fueron convocados a la reunión de hoy el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner y los titulares de las bancadas de la oposición: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo Bucca (Interbloque Federal), José Luis Ramón (Unidad Federal para la Desarrollo), Nicolás del Caño (PTS), Romina del Plá (Partido Obrero) y Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

El fallo de la Corte Suprema al planteo de Cristina Kirchner allanó el camino para las sesiones virtuales en ambas Cámaras, ya que si bien rechazó el pedido de un aval de certeza que solicitaba la vicepresidenta, la resolución dictaminó que el Senado era autónomo para definir su propio funcionamiento y que por ende el máximo tribunal no tenía competencia para intervenir.

La toma de posición de la Corte Suprema, festejada por Cristina Kirchner, apuró los movimientos en Diputados, que será la Cámara de origen del proyecto para cobrar un tributo extraordinario a las 12.000 riquezas más grandes del país, recursos que serán destinados al fortalecimiento del sistema sanitario y la asistencia social, en el marco de la emergencia por el coronavirus.

Ritondo, diferenciándose de Negri, dijo que en el macrismo no tiene "nada en contra de sesionar de manera virtual".

Esa postura había sido anticipada días atrás por la diputada Silvia Lospennato, del PRO, quien al tomar la palabra durante la reunión virtual de la Comisión de Modernización, indicó que en su fuerza política existe "la voluntad clara de avanzar", e incluso aventuró que ni siquiera haría falta reformar el reglamento de la Cámara.

También el influyente diputado macrista Pablo Tonelli se mostró a favor de sesionar virtualmente. "Su propuesta es acordar un protocolo para sesiones virtuales que sea aprobado, por unanimidad, en una reunión virtual de labor. Y así poder sesionar en forma remota", señalaron a NA fuentes cercanas al opositor, especialista en temas jurídicos y legales de la bancada del PRO.

Ayer se conoció que otros 15 diputados de Juntos por el Cambio, que responden al sector del PRO que lidera Sebastián García de Luca y a la UCR porteña de Emiliano Yacobitti, firmaron el pedido de sesión especial para este jueves, con un aval explícito para avanzar en la modalidad remota por videoconferencia.

A sabiendas de que quedó en franca minoría y con divisiones marcadas en el interior de su propia tropa opositora, Negri insistirá hoy con su postura de convocar a una sesión presencial, y de no prosperar esta vía reunirá al grupo de diputados radicales de su confianza mañana en Buenos Aires para analizar los pasos a seguir.

"Si no hay acuerdo vamos a presentar un pedido de sesión especial presencial", desafió un influyente diputado radical cercano al cordobés en diálogo con Noticias Argentinas.